В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

Депутаты считают, что это позволит укрепить связи несовершеннолетних со взрослыми и снизить стресс

05 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

Судам в России предложили предоставить право назначать совместное воспитание детей после развода родителей. Как сообщает "Регнум", законопроект на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР).

Документ предполагает, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Учитываться будет как мнение взрослых, так и мнение ребенка, если он достиг десятилетнего возраста.

При этом суд не сможет назначить совместное воспитание, если у одного из родителей отсутствует постоянное место жительства или он проживает за границей. Также это будет невозможно, если один из родителей ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Авторы законопроекта считают, что дети из неполных семей часто сталкиваются с проблемами с дисциплиной, учебой, страдают от повышенной тревожности. Изменения же должны способствовать укреплению связи ребенка с обоими родителями и снижению уровня негативного влияния бракоразводного процесса на детскую психику.