В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
Депутаты считают, что это позволит укрепить связи несовершеннолетних со взрослыми и снизить стресс
05 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Судам в России предложили предоставить право назначать совместное воспитание детей после развода родителей. Как сообщает "Регнум", законопроект на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР).
Документ предполагает, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Учитываться будет как мнение взрослых, так и мнение ребенка, если он достиг десятилетнего возраста.
При этом суд не сможет назначить совместное воспитание, если у одного из родителей отсутствует постоянное место жительства или он проживает за границей. Также это будет невозможно, если один из родителей ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.
Авторы законопроекта считают, что дети из неполных семей часто сталкиваются с проблемами с дисциплиной, учебой, страдают от повышенной тревожности. Изменения же должны способствовать укреплению связи ребенка с обоими родителями и снижению уровня негативного влияния бракоразводного процесса на детскую психику.
Грамотное предложение. Это решит проблему похищения детей родителями и многих вытекающих проблем.
Нужно обязательно это принять законадательно.
10:00:28 05-08-2025
Бедные дети, надежда теперь только на адекватность родителей, которые будут думать о спокойствии ребенка, а не о своих желаниях, а неадекватные будут воевать за ребёнка, а страдать будет ребенок.
11:16:26 05-08-2025
Вы же понимаете, что надеяться адекватность родителей, в подавляющем большинстве случаев, это уже неадекватно. Государству нужно бороться с алиментным шантажом! Именно шантажом, который по сути сейчас узаконен, а не обязательствами обоих родителей по воспитанию и содержанию совместного ребёнка.
14:56:56 05-08-2025
Гость (11:16:26 05-08-2025) Вы же понимаете, что надеяться адекватность родителей, в... Давно пора алименты рассчитать в зависимости от возраста ребенка и поделить эту сумму между родителями, а не эта изжившая себя схема с 25% придуманная при СССР, когда все примерно одинаково зарабатывали. Сейчас один родитель зарабатывает 20 т.р., другой 200 т.р. В первом случае обделенный во всем ребенок. В втором случае, как правило не работающий родитель живущий на алименты
11:16:39 05-08-2025
Современным детям наплевать на все, лишь бы телефон был в руках
11:16:54 05-08-2025
Развод означает разрушение семьи, а значит детей нужно сразу же помещать в детский дом, а не отдавать какому-то родителю. Развод - значит родители не справились с воспитанием ребёнка в нормальной семье, а семья с одним родителем это ненормальная семья. Поэтому для детей разведёнцев только детдом, без вариантов.
11:29:52 05-08-2025
А инициаторш развода в дурку на год с последующим пожизненным лишением права вступать в повторный брак.
14:08:07 05-08-2025
Гость (11:29:52 05-08-2025) А инициаторш развода в дурку на год с последующим пожизн... Как с языка снял))
14:09:30 05-08-2025
а если ребенок живет с папой 2 недели а потом с мамой 2 недели то алиментов не будет?
19:34:09 05-08-2025
Гость (14:09:30 05-08-2025) а если ребенок живет с папой 2 недели а потом с мамой 2 неде... По вашему комментарию можно понять что ждёт ребенка, если примут этот закон, родители не будут думать о ребенке будут думать об алиментах.