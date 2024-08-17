В полиции прокомментировали информацию о поисках пропавшего жителя Рубцовска

Подозреваемую в убийстве задержали

17 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Вода / Фото: pxhere.com/ru/photo/261

В ГУ МВД России прокомментировали информацию о поисках пропавшего в Рубцовске мужчины, которого нашли погибшим. Подозреваемую в совершении убийства задержали.

13 августа жительница Рубцовска обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который ушел из дома 12 августа вынести мусор. Мужчина погиб еще до обращения в полицию.

Его супруга заявила, что он мог находиться в компании горожан на берегу Алея, распивающих спиртные напитки. Сотрудники уголовного розыска выехали на место, опрашивали свидетелей, искали тело в реке. Тело пропавшего нашли 15 августа.

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве 42-летнюю женщину, которая могла столкнуть мужчину с обрыва. Предварительно, никто из тех, кто находился на берегу, не попытался помочь 67-летнему рубцовчанину и не сообщил в полицию о случившемся.