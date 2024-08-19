В Рубцовске машина "Росгвардии" с проблесковыми маячками влетела в корейское авто

В результате ДТП пассажир отечественной машины получил телесные повреждения

19 августа 2024, 17:31, ИА Амител

ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске в понедельник днем, 19 августа, произошло ДТП с участием автомобиля "Росгвардии" и легковушки на улице Комсомольской, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

"Водитель 2002 года рождения при управлении автомобилем "Лада Гранта", двигаясь по улице Комсомольская от улицы Московская в направлении улицы Блынского с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом, допустил столкновение с движущимся автомобилем "Хенде Санта Фе" под управлением водителя 1984 года рождения", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Гранта" получил телесные повреждения, ему оказана помощь, не госпитализирован.