В СГК напомнили, когда в городе отключат центральное отопление

Это планируют сделать до 7 мая

22 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Отопительная батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/816617

Представители СГК напомнили о том, когда в Барнауле отключат центральное отопление. Об этом сообщает "Алтапресс".

Начало и завершение отопительного сезона не привязано к конкретной дате, однако в этом году выключить батареи планируют до 7 мая.

Обычно отключение производят, когда на протяжении пяти дней температура держится на отметке не ниже +8°С.