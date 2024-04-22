В СГК напомнили, когда в городе отключат центральное отопление
Это планируют сделать до 7 мая
22 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Отопительная батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/816617
Представители СГК напомнили о том, когда в Барнауле отключат центральное отопление. Об этом сообщает "Алтапресс".
Начало и завершение отопительного сезона не привязано к конкретной дате, однако в этом году выключить батареи планируют до 7 мая.
Обычно отключение производят, когда на протяжении пяти дней температура держится на отметке не ниже +8°С.
"Если в доме сильно жарко, можно составить коллективное обращение в управляющую компанию. После этого она отправит письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона", – добавили в СГК.
09:17:54 22-04-2024
Как похолодает, так сразу и отключат.
09:26:44 22-04-2024
Можно хоть сейчас отключить отопление, на улице плюс.
09:58:04 22-04-2024
Сергей (09:26:44 22-04-2024) Можно хоть сейчас отключить отопление, на улице плюс.... Как всегда - ОТАПЛИВАЕМ УЛИЦУ!!!!!!!!!!!!!! Сплошное вредительство, а ссылка на нормативы -удобная ширма!!!!!!!!
13:49:25 22-04-2024
Гость (09:58:04 22-04-2024) Как всегда - ОТАПЛИВАЕМ УЛИЦУ!!!!!!!!!!!!!! Сплошное вредите... А, может быть, все же проветриваете? Или вы будете дышать спертым воздухом со всеми бытовыми запахами, а окно открыть ни-ни?
10:39:43 22-04-2024
А завтра на улице будет минус,по крайней мере ночью,что будем делать,опять запускать отопление?Но ведь это будет уже невозможно.Может не стоит торопиться,и дождаться уверенного круглосуточного тепла?Но у нас в Сибири такие условия наступают не раньше второй половины мая!!!Люди!!!Не спешите расстаться с теплом и комфортом,поверьте,холода ещё будут!!!
12:23:54 22-04-2024
Гость (10:39:43 22-04-2024) А завтра на улице будет минус,по крайней мере ночью,что буде... Ничего страшного не произойдёт, если в квартире будет плюс 15°, совсем не замёрзнете. 🤗
12:25:42 22-04-2024
Гость (10:39:43 22-04-2024) А завтра на улице будет минус,по крайней мере ночью,что буде... Согласна с автором. Дома должны тоже успеть прогреться и подсушиться, иначе вместе с холодом и сырость с плесенью прийдет((((.
13:10:37 22-04-2024
Я бы понял Сергея,предлагающего потерпеть плюс 15 и ниже в квартире,если бы произошла авария,не знаю,война,нападение пришельцев и ещё Бог весть что,но зачем сейчас то себя подвергать такой немилости,добровольному замораживанию?Во имя чего???А старики?А дети?Их то за что???Ведь даже нормы Санпина предполагают минимум в 18 градусов!!!А если мы сейчас бахнем отопление,то через пару дней у большинства не будет не то чтобы плюс 18,а и плюс 15!!!Так за ради чего этот садо и мазо???
13:50:43 22-04-2024
Гость (13:10:37 22-04-2024) Я бы понял Сергея,предлагающего потерпеть плюс 15 и ниже в к... А чтоб Сергей на три рубля меньше заплатил. Иначе жаба задавит.
14:38:41 22-04-2024
Не заплатит Сергей на 3 рубля меньше.Эти 3 и больше уйдут на электричество с тепло масло греями,соплевытерин,простудоустранин,голованеболин,и прочие коммерческие фишки.Не будет на какой экономии,а только сплошной головняк!Я вот и спрашиваю, во имя чего???Ну ведь взрослые же люди,и должно быть не глупые призывают к скорому отключению теплоснабжения во всем городе да пораньш е,без всякого обоснования.Или все таки не взрослые,и не....???????????
15:14:19 22-04-2024
Гость (14:38:41 22-04-2024) Не заплатит Сергей на 3 рубля меньше.Эти 3 и больше уйдут на... 😂😂😂Ну тогда у меня есть предложение, чтобы отопление отключили в июле, раз вы так мёрзнете😂😂😂😂😂😂
16:07:54 22-04-2024
МАЙ - ХОЛОДНЫЙ МЕСЯЦ. Бывает и +15 и +8 . Но это холодно. Понятно что по счетчику не выгодно платить. У нас в доме по нормативу платим копейки, лучше бы подольше был отопительный сезон.