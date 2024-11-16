Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора

16 ноября 2024, 20:33, ИА Амител

Скорая помощь / Источник: amic.ru

Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске, мужчину госпитализировали, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 16 ноября около 16:00 в районе дома № 50 по проспекту Ленина.

"Предварительно установлено, что водитель 2002 года рождения на автомобиле Toyota Avensis при движении от улицы Дзержинского в направлении бульвара Победы допустил наезд на пешехода – мужчину 1969 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Полиция проводит проверку.