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Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора

16 ноября 2024, 20:33, ИА Амител

Скорая помощь / Источник: amic.ru
Скорая помощь / Источник: amic.ru

Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске, мужчину госпитализировали, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 16 ноября около 16:00 в районе дома № 50 по проспекту Ленина.

"Предварительно установлено, что водитель 2002 года рождения на автомобиле Toyota Avensis  при движении от улицы Дзержинского в направлении бульвара Победы допустил наезд на пешехода – мужчину 1969 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

ДТП Рубцовск

Комментарии 2

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Гость

21:52:10 16-11-2024

на красный! в чем проблема?

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Не знаю

22:09:31 16-11-2024

Не знаю там на зелёный насмерть давят и не сажают. На красный там вообще давить в обяз наверное...

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