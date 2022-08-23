«Не поможет». Почему на Алтае не торопятся возвращать маски в разгар шестой волны COVID-19?

Речи о возвращении масочного режима в Алтайском крае пока не идёт. Такой вопрос даже не обсуждается, рассказала на пресс-конференции 22 августа начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Красильникова. По её словам, оснований для ограничений на данный момент нет.

Впрочем, это вовсе не означает, что в санитарном ведомстве против масочного режима. Маски в разгар эпидподъёма очень нужны, но надеть их на жителей региона официальный указ не поможет, сетуют специалисты.

О том, почему медики и специалисты Роспотребнадзора не видят смысла в возвращении масочного режима, — в материале amic.ru.

Не обязательно, но рекомендовано

19 августа алтайское управление Роспотребнадзора ввело на Алтае «рекомендательный масочный режим». Ведомство настоятельно попросило жителей региона вернуться к использованию масок. Причина — резкое ухудшение эпидемиологической обстановки. Начиная с прошлой недели в регионе ежедневно выявляют более 300 инфицированных.

Выросла и заболеваемость по ОРВИ: за неделю количество случаев увеличилось на 14%.

Но это лишь рекомендации. Возобновлять обязательный масочный режим, действие которого приостановили в начале июня 2022-го, пока никто не собирается. По словам Натальи Красильниковой, уровень заболеваемости ещё не столь высокий, чтобы возвращаться к жёстким ограничениям.

«Текущий период эпидпроцесса в принципе не предполагает возобновления ограничительных мероприятий. Поэтому в настоящий момент введение обязательного масочного режима не планируется», — сообщила представитель Роспотребнадзора.

Красильникова подчеркнула, что санитарные власти надеются на сознательность жителей региона. Мол, они и без официальных указов прислушаются к рекомендациям ведомства и вернутся к маскам в непростой эпидпериод.

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«Было бы резонансно»

Главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова тоже считает, что сейчас все должны носить маски. Но специалист абсолютно согласна, что возвращение к жёстким ограничениям региону «ничем не поможет». Пока люди не начнут надевать маски по собственной воле, толку не будет, полагает медик.

«Возвращение масочного режима было бы сейчас очень резонансным. Мы все помним локдаун 2020 года. Тогда во всех соцсетях люди жаловались на жизнь. Мол, невозможно. Всем хотелось вернуться в нормальную жизнь. Сейчас у нас есть такая возможность: появились эффективные вакцины. Одними масками мы сейчас вопрос не решим», — объяснила Переладова.

Эпидемиолог подчеркнула, что некоторые жители региона не надевают маски даже в больницах.

«Гражданской ответственности у людей нет. Они идут в больницы, где лежат их больные родственники, и ни на кого маску надеть невозможно. У каждого собственное мнение, не хотят они. Чего уж тогда говорить об автобусах, магазинах и базарах?» — высказалась врач.

По её словам, чтобы победить пандемию, люди должны регулярно прививаться, а при необходимости самостоятельно возвращаться к маскам и другим санитарным правилам.

Но пока до этого Алтаю далеко, вздохнула эксперт. По её словам, сейчас уровень коллективного иммунитета (переболевших и привитых) в крае составляет лишь 12%. С каждой неделей этот показатель только падает.

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«Сами решайте, хотите болеть или нет»

А в Роспотребнадзоре в очередной раз напомнили, что рекомендация ведомства носить маски действует с самого начала пандемии и до сих пор. По словам Натальи Красильниковой, пользоваться средствами защиты нужно в местах скопления людей, в закрытых помещениях и в транспорте.

Специалист подчеркнула, что мотивировать надеть в автобусе маску человека должны не официальные документы, а желание защитить себя и близких.

«Ношение масок — это, в первую очередь, личная ответственность каждого человека. Перед собой, своей семьёй и окружающими. Тут вы сами определяетесь, хотите заболеть или не хотите. И решаете, подвергать ли риску ваших близких, для которых ковид может обернуться осложнениями», — заключила Красильникова.

Кстати, шестая волна COVID-19 ещё не достигла своего пика. Вполне возможно, что ежедневное количество новых заболевших будет увеличиваться и дальше. А эксперты полагают, что в сентябре эпидобстановка может ухудшиться ещё сильнее.

Тогда не исключено, что к масочному режиму всё же придётся вернуться. Особенно если простые рекомендации Роспотребнадзора работать не будут.