Сейчас главная задача на Марсе — научные исследования, а не колонизация

27 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Марс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Марс не может стать надежным убежищем для человечества при глобальной катастрофе на Земле, заявил в беседе с РИА Новости Владимир Сычев, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН и руководитель направления "Космическая биология".

«В настоящее время у человечества нет возможности создать на Марсе самодостаточную биосферу. Чтобы поддерживать жизнь колонии, необходимо постоянное поступление ресурсов, иначе она неизбежно погибнет. Современные технологии позволяют только осуществить перелет на Марс, но системы жизнеобеспечения зависят от Земли, а проблема защиты от вторичного излучения до сих пор не решена», — отметил он.

Ученый подчеркнул, что основная научная цель заключается в поиске признаков жизни на Марсе. По его мнению, эту задачу успешно могут выполнить автоматические аппараты.

Марс является четвертой планетой от Солнца и седьмой по размеру в Солнечной системе. Он принадлежит к семейству планет земной группы, в которое также входят Меркурий, Венера и Земля. Небесное тело названо в честь древнеримского бога войны.

