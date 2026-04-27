Ученый: Марс не станет убежищем для человечества при глобальной катастрофе
Сейчас главная задача на Марсе — научные исследования, а не колонизация
27 апреля 2026, 13:15, ИА Амител
Марс не может стать надежным убежищем для человечества при глобальной катастрофе на Земле, заявил в беседе с РИА Новости Владимир Сычев, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН и руководитель направления "Космическая биология".
«В настоящее время у человечества нет возможности создать на Марсе самодостаточную биосферу. Чтобы поддерживать жизнь колонии, необходимо постоянное поступление ресурсов, иначе она неизбежно погибнет. Современные технологии позволяют только осуществить перелет на Марс, но системы жизнеобеспечения зависят от Земли, а проблема защиты от вторичного излучения до сих пор не решена», — отметил он.
Ученый подчеркнул, что основная научная цель заключается в поиске признаков жизни на Марсе. По его мнению, эту задачу успешно могут выполнить автоматические аппараты.
Марс является четвертой планетой от Солнца и седьмой по размеру в Солнечной системе. Он принадлежит к семейству планет земной группы, в которое также входят Меркурий, Венера и Земля. Небесное тело названо в честь древнеримского бога войны.
Ранее сообщалось, что группа ученых обнаружила потенциально пригодную для жизни планету.
13:22:47 27-04-2026
Речь про современные технологии или, все-таки, о будущем человечества?
Похоже на оправдания чинуши от космоса, но з/п будет получать, рассказывая о бесполезности космоса.
13:30:06 27-04-2026
"Товарищ Сталин, вы большой учёный..."
😁
13:32:56 27-04-2026
на Марсе остался один из кораблей теней, со времен последней войны, тысячу лет назад .
13:44:15 27-04-2026
Когда Солнце превратит весь водород в гелий и начнёт разбухать, оно Марс или поглотит или раскалит добела. Поэтому если и улетать от Солнца — то за пределы солнечной системы. Где-то же должна быть планета, максимально похожая на Землю, с готовой атмосферой, куда достаточно просто переселиться.
14:36:48 27-04-2026
Гость (13:44:15 27-04-2026) Когда Солнце превратит весь водород в гелий и начнёт разбуха... Для этого нужно строить гигантские космические станции, сопоставимые по размеру с целой планетой. Чтобы добраться до ближайшей звезды нужны тысячи лет при нынешних скоростях. На световой скорости до ближайшей к Солнцу звезды больше 4 лет лететь.
14:37:52 27-04-2026
Гость (13:44:15 27-04-2026) Когда Солнце превратит весь водород в гелий и начнёт разбуха... Если серьезно рассуждать, то Солнце разбухнет еще очень нескоро, а вот астероид падает раз в 100 млн.лет и часики тикают
14:48:41 27-04-2026
Гость (14:37:52 27-04-2026) Если серьезно рассуждать, то Солнце разбухнет еще очень неск...
сколько за это время сверхновых может жить прикончит.
ближайшая к нам бетельгейзе, на расстоянии 550 световых лет.по космическим мерам это буквально за углом.
20:24:59 27-04-2026
На Земле бы порядок навести, очень многие главнюками себя считают и готовы разнести в дребезги то, что сами не создавали..