Ледник Туэйтса — крупный ледник, расположенный в Западной Антарктиде

25 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Большой ледник / Изображение сгенерировано Alice.AI / amic.ru

Если ледник Туэйтса начнет таять, это вызовет мировой потоп. Так считает кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru.

Что за ледник?

Ледник Туэйтса — крупный ледник, расположенный в Западной Антарктиде. Он известен также под названием "ледник Судного дня". Его площадь составляет 192 тыс. кв. километров. Это сопоставимо с территорией Великобритании или американского штата Флорида.

«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь», — отметил Андрей Киселев.

По словам ученого, даже подъем на метр станет серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. В особенно уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах.

Также в потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь, побережье Балтики, объяснила климатолог Екатерина Пестрякова. Но главной проблемой годы спустя может стать даже не сам потоп, а массовая миграция из-за нехватки пресной воды.

«Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда», — поделилась пессимистичными прогнозами эксперт. Еще в 2024 году ученые опубликовали статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает. Как они написали в научном журнале Nature, это происходит из-за повышения температуры воды.

Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.

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