Приближающийся конец человечества из-за "ледника Судного дня" предсказали эксперты
Ледник Туэйтса — крупный ледник, расположенный в Западной Антарктиде
25 мая 2026, 13:15, ИА Амител
Если ледник Туэйтса начнет таять, это вызовет мировой потоп. Так считает кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru.
Что за ледник?
Ледник Туэйтса — крупный ледник, расположенный в Западной Антарктиде. Он известен также под названием "ледник Судного дня". Его площадь составляет 192 тыс. кв. километров. Это сопоставимо с территорией Великобритании или американского штата Флорида.
«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь», — отметил Андрей Киселев.
По словам ученого, даже подъем на метр станет серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. В особенно уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах.
Также в потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь, побережье Балтики, объяснила климатолог Екатерина Пестрякова. Но главной проблемой годы спустя может стать даже не сам потоп, а массовая миграция из-за нехватки пресной воды.
«Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда», — поделилась пессимистичными прогнозами эксперт. Еще в 2024 году ученые опубликовали статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает. Как они написали в научном журнале Nature, это происходит из-за повышения температуры воды.
Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.
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13:37:39 25-05-2026
"Мы все умрём. Дайте денег, пожалуйста."
🤣
13:57:54 25-05-2026
Киселёв - паникёр и дискредитирует. Его надо осудить и направить на.
14:06:12 25-05-2026
Тоже вот думаю стать таким экспердом! А чё? Открыл ООО с уставным капиталлом в 10т.р. , выбрал название типа » Институт межгаллактических исследований проблем утилизации шкурок от банана» и выдавай всякий наукообразный бред, написанный ИИ.
14:06:21 25-05-2026
А где же старые страшилки - планета Нибиру, календарь Майа.. и наконец бермудский треугольник с лохнесским чудовищем?..
14:16:13 25-05-2026
@ (14:06:21 25-05-2026) А где же старые страшилки - планета Нибиру, календарь Майа..... следи за рукой: Нибиру приближается к солнцу. На солнце гравитация увеличивает вспышки, на земле вспышки вызывают тепло - из за тепла ледник тает - и так далее
14:17:06 25-05-2026
@ (14:06:21 25-05-2026) А где же старые страшилки - планета Нибиру, календарь Майа..... Уже немодно это, теперь другой загон...
14:11:43 25-05-2026
Положите в стакан с водой кусок льда заметьте уровень. Подождите пока лед растает и проверьте уровень.
14:13:17 25-05-2026
давайте логически порассуждаем. Лед это связанная в твердое вода. Она не может течь и перемещаться. Она лежит и ее вес на месте. Балансировка земного шара не нарушается. Затем лед растаял и вода утекла в другое место земного шара. В этом месте вес возрос а в месте ледника настолько же уменьшился. Произошла разбалансировка. Где уменьшился там вспучит где увеличится там вогнется кора шара. Поменяются глубины будут новые течения, сдвиги и давления в магме. Прогноза два. 1. Кувырок Джанибекова на 90 градусов планеты и 2. извержение елоунстоуна и кальдеры на сицилии. Вариант 1 это конец всем и сразу, вариант 2 - конец англосаксам
14:44:57 25-05-2026
физик из АГТУ им Ползунова (14:13:17 25-05-2026) давайте логически порассуждаем. Лед это связанная в твердое ... Эффект Джанибекова - переворот не на 90, а на 180 градусов.
16:21:37 25-05-2026
физик из АГТУ им Ползунова (14:13:17 25-05-2026) давайте логически порассуждаем. Лед это связанная в твердое ... ФИЗИК. ЛУЧШЕ ВАРИАНТ 2. И закончатся наши проблемы с англосаксами и пиндосами.
14:42:33 25-05-2026
Пару дней смотрел погоду в Антарктиде.
Местами было -73°С.
Как быстро растает лед!
Таких как Киселев за такие заявления (если только журналисты не нагнали жути) надо лишать научных званий.
Даже если будет рост уровня мирового океана, он будет в пределах 1 мм в год.
Где-то подсыпят, где-то дамбы сделают, плавно, незаметно, за десятилетия.
15:19:30 25-05-2026
Гость (14:42:33 25-05-2026) Пару дней смотрел погоду в Антарктиде. Местами было -73°... Пардон муа, рост уровня мирового океана сейчас около 4 мм в год. Переживем
18:33:42 25-05-2026
Это циклический процесс, расслабьтесь и получайте удовольствие.