Выяснилось, какая судьба ждет работы студентов ИнАрхДиза в Барнауле

По словам художника Николая Замятина, их труд в опасности

23 июня 2026, 15:48, ИА Амител

Сохранение работ студентов ИнАрхДиза в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Художник Николай Замятин на своих страницах в соцсетях рассказал, что у здания столетней школы-памятника в Барнауле на ул. Аванесова, 132б, сменился собственник. По его словам, во вторник, 23 июня, на территорию приедет трактор, и студенческие работы, оставшиеся в фонде института, могут уничтожить.

Он нашел свои рисунки и проекты и призывает выпускников последовать его примеру.

Мы решили съездить в старый корпус и узнать, какая судьба ждет работы. В старом корпусе наш фотокорреспондент встретила Екатерину Антипову, представительницу дизайн-завода "Зори". Она рассказала, что труды студентов сохранят.

«Мы узнали об этой ситуации из социальных сетей. Было видно, что в интернете начался активный отклик: выпускники института и неравнодушные горожане призывали спасти студенческие работы, которые оказались на улице из-за смены собственника здания. Наша команда решила не оставаться в стороне. Поскольку у дизайн-завода "Зори" есть свободные площади, мы оперативно организовали логистику и приехали на место, чтобы скооперироваться, погрузить работы на машины и вывезти их к себе на хранение», — рассказала она.

Как студентам забрать свои работы?

«Все эвакуированные материалы мы временно разместим у себя в пространстве. В наших планах — дать анонс в соцсетях, чтобы постараться найти авторов или их родственников и вернуть им эти работы. Все, что в итоге останется невостребованным, мы планируем сохранить и, возможно, в будущем организовать какую-нибудь благотворительную ярмарку или выставку», — добавила Екатерина Антипова.

Напомним, здание столетней школы-памятника и земельный участок на ул. Аванесова, 132б, в апреле продали на торгах. Единственным претендентом на лот стала барнаульская компания "Сибирьконтракт плюс", руководитель и один из учредителей которой — предприниматель Юрий Фриц. Фирма предложила за имущественный комплекс 29,5 млн рублей (начальная цена) и ее признали победителем.

Здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Обязанность будущего собственника — восстановить объект и поддерживать его состояние.