Выяснилось, какая судьба ждет работы студентов ИнАрхДиза в Барнауле
По словам художника Николая Замятина, их труд в опасности
23 июня 2026, 15:48, ИА Амител
Художник Николай Замятин на своих страницах в соцсетях рассказал, что у здания столетней школы-памятника в Барнауле на ул. Аванесова, 132б, сменился собственник. По его словам, во вторник, 23 июня, на территорию приедет трактор, и студенческие работы, оставшиеся в фонде института, могут уничтожить.
Он нашел свои рисунки и проекты и призывает выпускников последовать его примеру.
Мы решили съездить в старый корпус и узнать, какая судьба ждет работы. В старом корпусе наш фотокорреспондент встретила Екатерину Антипову, представительницу дизайн-завода "Зори". Она рассказала, что труды студентов сохранят.
«Мы узнали об этой ситуации из социальных сетей. Было видно, что в интернете начался активный отклик: выпускники института и неравнодушные горожане призывали спасти студенческие работы, которые оказались на улице из-за смены собственника здания. Наша команда решила не оставаться в стороне. Поскольку у дизайн-завода "Зори" есть свободные площади, мы оперативно организовали логистику и приехали на место, чтобы скооперироваться, погрузить работы на машины и вывезти их к себе на хранение», — рассказала она.
Как студентам забрать свои работы?
«Все эвакуированные материалы мы временно разместим у себя в пространстве. В наших планах — дать анонс в соцсетях, чтобы постараться найти авторов или их родственников и вернуть им эти работы. Все, что в итоге останется невостребованным, мы планируем сохранить и, возможно, в будущем организовать какую-нибудь благотворительную ярмарку или выставку», — добавила Екатерина Антипова.
Напомним, здание столетней школы-памятника и земельный участок на ул. Аванесова, 132б, в апреле продали на торгах. Единственным претендентом на лот стала барнаульская компания "Сибирьконтракт плюс", руководитель и один из учредителей которой — предприниматель Юрий Фриц. Фирма предложила за имущественный комплекс 29,5 млн рублей (начальная цена) и ее признали победителем.
Здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Обязанность будущего собственника — восстановить объект и поддерживать его состояние.
15:53:54 23-06-2026
и зачем хранить этот хлам?
16:00:32 23-06-2026
здание это конечно шедевральное. Если по уму ему вернуть вид прошлого века то и посольство можно в нем будет разместить и краевой художественный музей и краевую семинарию например. Наверняка у него есть и подвалы и подземелья и парк вокруг был очень мощный. Много можно открыть еще в этом бывшем графском пометье
16:10:11 23-06-2026
майор (16:00:32 23-06-2026) Наверняка у него есть и подвалы и подземелья... и пыточные и склепы?
00:13:38 24-06-2026
майор (16:00:32 23-06-2026) здание это конечно шедевральное. Если по уму ему вернуть вид... Стесняюсь спросить- посольство чего? Отдать под дурку, содержать майоров. Можно и ремонт не делать, так сойдет. За счет майора только решетки вкругаля и хорош.
16:19:41 23-06-2026
Но с другой стороны, это просто студенческие работы. Имеет смысл хранить их вечно? Наверное, если кому-то его проект особенно дорог, он заберёт его сразу после выпуска. А если даже забрать, то что делать с ними дома? Они же требуют места. Или оформить в багет, поставить на столик и любоваться всю оставшуюся жизнь на собственную дипломную работу?
16:24:34 23-06-2026
Сносить все под корень, действительно, здание - хлам. Ну а работы студентов - пройденный этап, чего за них цепляться, надо новое творить)
18:01:37 23-06-2026
А вы все детские рисунки/поделки храните?
18:54:41 23-06-2026
Гость (18:01:37 23-06-2026) А вы все детские рисунки/поделки храните?... ну своего ребенка выборочно парочку... а мои мама хранит уже 35 лет - ходила в художку))
20:35:49 24-06-2026
Долбоклюи. На этих работах может у кого-то искра вспыхнет , это просто свинство. А вообще вот недавно в Германии книги на площадях. Кому они нужны..