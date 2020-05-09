Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 41

Число зараженных в Алтайском крае: 641

20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом общее число зараженных выросло до 641, в том числе и 67 детей.

За минувшие сутки в Барнауле зафиксировали 14 заболевших, в Павловском районе – 2, в Рубцовске – 1, Немецком национальном районе – 1, Тальменском районе – 1, Благовещенском районе – 1.

По данным оперштаба края, из больниц выписали уже 176 пациентов, а за прошедшие сутки — 11.

В тройке лидеров среди алтайских территорий по распространению Covid-19 — Змеиногорский район (233 заболевших), Барнаул (200 заболевших), Бийск (48 заболевших).

За весь период в регионе на коронавирус обследовали 40,9 тыс. человек. По данным на 9 мая, под наблюдением врачей и на самоизоляции находятся 5777 человек, сняли с него 9606 человек.