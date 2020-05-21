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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 53

, ИА "Амител"
Главное за 21 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Резкий всплеск новых зараженных, многие жители Алтайского края не соблюдают правил режима самоизоляции, а предприниматели не препятствуют скоплению людей. И как итог – ограничения в регионе снимут нескоро. Более того: вспышки заболевания теперь фиксируют не только на предприятиях, но и в больнице. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Заболевших в Алтайском крае: 1111

57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Итого общее число заболевших – 1111, среди них 137 детей.

"За предыдущие 5-7 дней этот показатель колебался у нас в пределах 40-45. Сейчас произошло определенное увеличение. Ситуация в крае продолжает оставаться напряженной", – отметил губернатор Виктор Томенко во время заседания правительства 21 мая.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 33 зараженных;
  • в Бийске – 10;
  • в Новоалтайске – 4;
  • в Первомайском районе – 2;
  • в Рубцовске – 1;
  • в Рубцовском районе – 1;
  • в Бийском районе – 1;
  • в Славгороде – 1;
  • в Тюменцевском районе – 1;
  • в ЗАТО Сибирском – 1;
  • в Благовещенском районе – 1;
  • в Алейском районе – 1.

Из больниц за весь период выписали 573 человека, но до сих пор лечиться продолжают 529 жителей Алтайского края (в том числе 72 ребенка). Из этого числа 151 человек находится на амбулаторном лечении, трое – в военном госпитале.

По данным оперштаба на 21 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 63,7 тыс. человек, под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5458 человек.

2
Девять умерших с COVID-19

В Алтайском крае за весь период скончались девять человек с коронавирусом.

По словам губернатора Виктора Томенко, пока только у шести из них экспертиза подтвердила смерть от COVID-19.

"А три случая смерти сейчас пока находятся на рассмотрении. Требуется определенный период времени, чтобы врачебная комиссия определила – от коронавируса умер человек или по другим причинам", – отметил глава региона.

2
Ограничения снимать рано

Ограничительные меры в регионе ослабят только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. 

Как пояснил Виктор Томенко, для послабления принятых мер нужно, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных не превышало 40 человек в сутки. 

Однако с учетом того, что жители региона неохотно соблюдают ограничительные меры, это будет, скорее всего, нескоро.

Поэтому губернатор призвал предпринимателей не создавать условий для скапливания большого количества людей, а жителей региона попросил соблюдать установленные режимы.

"Уважаемые жители Алтайского края! Я вас прошу придерживаться тех правил, которые установлены. Выполнять требования санитарных служб, продолжать соблюдать и масочный режим, и социальное дистанцирование, ограничить общение. А если пообщаться необходимо – то на дистанции, с маской и тем более не собираясь где-то за общим столом или на пляже, работа которых вообще пока запрещена", – обратился к населению Виктор Томенко.

4
Вспышка заболевания в больнице

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.

Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставили диагноз "пневмония". Когда анализ на наличие коронавируса показал положительный результат, ее перевели в госпиталь горбольницы № 5.

Больница находится на карантине. Это значит, что все пациенты и медики будут оставаться в здании все две недели. Новых больных теперь госпитализируют в другие клиники Барнаула. 

Тестирование медработников и контактных людей продолжается. Ситуация находится на контроле властей.

5
Бюджет региона потерял миллиард 

Из-за коронавируса бюджет Алтайского края за четыре месяца 2020 года недополучил около 4% планируемых доходов. Всего в казну поступило 23,6 млрд рублей. Таким образом, недополученная сумма составила почти 1 млрд рублей.

В условиях выпадающих из бюджета доходов краевые власти уже заявили, что готовы пересмотреть финансирование отдельных направлений и проектов. Каких именно – пока не уточняется.

Но на соцвыплатах населению это не отразится: их выдадут в полном объеме.

6
Треть жителей не могут получить выплаты

Треть жителей Алтайского края, которые имеют право на выплаты для детей в связи с коронавирусом, не могут получить их самостоятельно. 

Дело в том, что обращения за выплатой подаются через портал "Госуслуги". А у некоторых людей нет навыка работы с компьютером или доступа к интернету, поэтому отправить заявление они не могут.

"Я обращаюсь к представителям органов местного самоуправления, главам сельсоветов. Необходимо помогать мамам и папам, испытывающим трудности с регистрацией на портале "Госуслуги". Это принципиально. Через личные контакты или SMS-оповещение доносите до них, что нужно воспользоваться своим правом до 1 октября", – призвал глава регионального ПФР Борис Трофимов.

7
В качестве информационной профилактики

Устали часами искать ответы на вопросы о пандемии и ограничительных мерах в интернете? Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции.

О детях

О профилактике

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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