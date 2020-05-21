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Власти прогнозируют, что зарплата в Алтайском крае впервые превысит 30 тысяч рублей

, ИА "Амител"
В 2019 году средняя зарплата в регионе составила 27 956 рублей

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2020 года может составить 30 056 рублей. Такой прогноз 21 мая на заседании правительства сделал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. За счет чего возможен рост в условиях экономического кризиса, пояснено не было. 

В 2019 году средняя зарплата в Алтайском крае оказалась равна 27 956 рублям. По сравнению с 2018-м она выросла примерно на 2,4 тысячи рублей. При этом по темпам роста (+4,8%) регион вошел в топ-10 российских субъектов, заявил Нагорнов.

Правда, по абсолютным показателям край все еще замыкают последнюю пятерку.

За январь-февраль 2020 года зарплата в крае, согласно подсчетам министерства, выросла еще на 5,7% в реальном исчислении к аналогичному периоду прошлого года – до 27 020 рублей.

Напомним, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в 2019 году составила 40 880 рублей. При этом больше всего получают в Красноярском крае – 49 тысяч рублей. По России показатель за прошлый год – 47 400 рублей.

 

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.05.2020 13:00
гость

зарплата в Алтайском крае впервые превысит 30 тысяч рублей

Ну так экономика то прет благодаря самоизоляции

21.05.2020 13:07
Фома

Смешно...

21.05.2020 13:10
гость

как же достали эти вруны про высокие средние зарплаты! в Барнауле больше половины получают меньше 20 000! откуда 30 000 средняя? подлизывающие которые накручивают зарплату чтобы отчитаться в Москву что в Алтайском крае не все так плохо.... типа не самый нищий регион

21.05.2020 13:13
комрад

Уволили самый нищий народ, поэтому зарплата в среднем стала выше, а отчеты красивее.

21.05.2020 13:14
krash

ну дык медикам доплаты ж выдали.
Количество низкооплачиваемых раотников сокращено - по причине увольнений, вот и выходит, общая сумма из за взятки государства медперсаналу увеличена, а количество простолюдин на которое делиьт - уменьшено.

плюс масочный бизнес добавит в список форбс пару человек.

21.05.2020 13:15
гость

это щас врачам по сотке накидают за работу с ковидниками, они статистику и поднимут

21.05.2020 13:16
комрад

>плюс масочный бизнес добавит в список форбс пару человек.
Так перед обязательными маски шоу Московские власти завод масок прикупил.

21.05.2020 13:16
Как то так

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Повышение зарплаты на фоне падения экономики и рынков. Ребята вы что там "курите"? Поделитесь, тоже хочу.

21.05.2020 13:17
гость

Точно, недавно писали, что количество безработных в крае дошло до какого-то рекорда. Люди теряют работу, у остальных растет зарплата. Грамотно. А то что эта зарплата пойдет на содержание нового безработного в семье, это не так важно

21.05.2020 13:18
комрад

Пу просил прорыва, держи дядя Вова.

21.05.2020 13:32
Гость

400 баксов))

21.05.2020 13:39
- гость -

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.

кому-то сказочки, а кому-то денежное вознаграждение прямопропорционально средней зарплате по региону )))

21.05.2020 13:56
- гость -

Ох, заживем!!! Может хоть раз в жизни схожу к проститутке...

21.05.2020 14:01
гость

как самим то не стыдно врать?

21.05.2020 14:11
- гость -

статисты не могут остановиться? Аавтоматом приписывают положительную динамику.

21.05.2020 14:22
гость

Проститутки сейчас не работают. Наверное

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