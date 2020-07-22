Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае снижается, а количество выздоровевших растет. Губернатор Алтайского края внес изменения в "ковидный" указ, и теперь людям старше 65 лет придется сидеть на самоизоляции практически до конца августа. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
183 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 7941 инфицированный, среди них 767 детей.
Основная часть заболевших – барнаульцы: 78 новых случаев за последние сутки. 20 инфицированных выявили в Рубцовске, 17 – в Бийске. Еще 68 заразившихся – жители 38 районов и городов региона.
Выздоровевшие. За последние сутки выздоровело 311 человек. Это рекорд с начала эпидемии коронавируса в регионе. Всего из больниц выписали 5318 человек, из них – 474 ребенка.
На лечении находятся 2457 человек. В инфекционных госпиталях лежит 1121 пациент, остальные лечатся на дому. Сейчас в регионе 112 тяжелобольных, к аппарату ИВЛ подключены 36 пациентов.
За последние сутки скончались четыре человека с COVID-19. Двое из них умерли от коронавируса, еще двое – из-за иных причин.
За весь период с диагнозом "коронавирус" умерли 166 человек, из них 68 – от COVID-19, 95 человек скончались по иным причинам, три случая смерти находятся на экспертизе.
Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 22 августа. Соответствующие изменения в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 в Алтайском крае внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Как и прежде, работающие пенсионеры получат больничный. Никуда ходить не нужно – достаточно лишь позвонить руководству, а электронный лист нетрудоспособности оформят на основании данных Фонда социального страхования.
После снятия ограничений из-за коронавируса открылись около трети туристических баз Республики Алтай.
К 20 июля из 388 туробъектов в Горном Алтае разрешение на работу получили только 118 (это чуть более 30% от общего числа). При этом 12 организаций смогли начать работу лишь со второй или третьей попытки из-за отсутствия полного перечня мер безопасности от коронавируса.
Остальные турбазы смогут открыться только после проверки на готовность работы в пандемию и получения соответствующего разрешения в Роспотребнадзоре. В список мер входит генеральная уборка всех помещений с дезинфекцией, обеззараживание открытых пространств и сдача всем персоналом тестов на COVID-19.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 22 июля:
- Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Будут ли они в августе?
- Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько?
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