Вспышка коронавируса произошла в онкодиспансере Алтайского края. Владельцы кафе просят губернатора разрешить им работать. А еще во время сдачи ЕГЭ в регионе никто из его участников не заразился COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
121 случай заражения выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 8786 инфицированных, среди них 833 ребенка до 17 лет.
Большая часть заболевших – из Барнаула: 76 человек за последние сутки. Еще 8 случаев выявили в Павловском районе, 6 – в Бийске. Остальные (31) – жители 16 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки от коронавируса вылечились 294 пациента. Всего за период пандемии в регионе из больниц выписали 6773 человека.
Лечение проходят 1814 человек. В инфекционных госпиталях находятся 947 пациентов, дома лечатся 867 человек. В регионе 108 тяжелобольных, на ИВЛ – 31 человек.
Три человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. Двое умерли от коронавируса, еще один – по иной причине.
За весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 199 человек. Из них от коронавируса – 82 человека, из-за иных причин – 114 человек. Три летальных случая находятся на экспертизе.
В краевом онкологическом диспансере на улице Никитина, 77, произошла вспышка коронавируса. Заболел 41 человек. Половина из них – медработники и персонал учреждения.
"Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции", – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.
Больных COVID-19 направили в ковидные госпитали или домой на амбулаторное наблюдение.
В отделение на Никитина больных не госпитализируют. Те пациенты, которые уже лежали в больнице, но не болеют "короной", продолжат лечение. Карантин в онкодиспансере продлится не менее двух недель.
Владельцы более 500 ресторанов и кафе Алтайского края попросили губернатора Виктора Томенко разрешить им открыться. Они написали письмо на имя главы региона. В своем обращении они обещают работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Под обращением подписались владельцы крупнейших заведений Барнаула: "Бочкарей", Velvet, гриль-бара "Пожарка", "Пили-Швили", "Иероглифа", Damiani, "Места Пасты", "Лакомки", "Грильницы", "ШашлыкоFF" и так далее.
Рестораторы жалуются, что их выручка за последние месяцы упала в разы. Коллективу нечем платить зарплату. Не улучшило ситуацию и открытие летних веранд. Да и не все кафе могут обслуживать клиентов на свежем воздухе.
В Центральном районе Барнаула нашли заведения, которые нарушают "ковидный" запрет. Они предлагали кальяны своим посетителям. Выявили их в ходе рейдов по контролю за соблюдением организациями мер безопасности в условиях пандемии.
Полиция проверила наличие защитных масок у обслуживающего персонала, журнал температурного контроля и выяснила, не приносят ли посетителям кальяны. Всего была проверена 31 организация общепита. Три нарушения выявили в кальянной Shabba и в заведении, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю.
На нарушителей составили акты по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Ни учителя, ни школьники не заразились коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае. Об этом на онлайн-брифинге сказала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок. Первый экзамен выпускники сдавали 3 июля, а последний – 23 июля.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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