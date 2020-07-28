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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 121

, ИА "Амител"
Главное за 28 июля
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вспышка коронавируса произошла в онкодиспансере Алтайского края. Владельцы кафе просят губернатора разрешить им работать. А еще во время сдачи ЕГЭ в регионе никто из его участников не заразился COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 28 июля?

121 случай заражения выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 8786 инфицированных, среди них 833 ребенка до 17 лет.

Большая часть заболевших – из Барнаула: 76 человек за последние сутки. Еще 8 случаев выявили в Павловском районе, 6 – в Бийске. Остальные (31) – жители 16 городов и районов Алтайского края.

Выздоровевшие. За последние сутки от коронавируса вылечились 294 пациента. Всего за период пандемии в регионе из больниц выписали 6773 человека.

Лечение проходят 1814 человек. В инфекционных госпиталях находятся 947 пациентов, дома лечатся 867 человек. В регионе 108 тяжелобольных, на ИВЛ – 31 человек.

2
Еще три смерти

Три человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. Двое умерли от коронавируса, еще один – по иной причине.

За весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 199 человек. Из них от коронавируса – 82 человека, из-за иных причин – 114 человек. Три летальных случая находятся на экспертизе.

3
Вспышка в онкодиспансере

В краевом онкологическом диспансере на улице Никитина, 77, произошла вспышка коронавируса. Заболел 41 человек. Половина из них – медработники и персонал учреждения.

"Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции", – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

Больных COVID-19 направили в ковидные госпитали или домой на амбулаторное наблюдение.

В отделение на Никитина больных не госпитализируют. Те пациенты, которые уже лежали в больнице, но не болеют "короной", продолжат лечение. Карантин в онкодиспансере продлится не менее двух недель.

4
Кафе хотят работать

Владельцы более 500 ресторанов и кафе Алтайского края попросили губернатора Виктора Томенко разрешить им открыться. Они написали письмо на имя главы региона. В своем обращении они обещают работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Под обращением подписались владельцы крупнейших заведений Барнаула: "Бочкарей", Velvet, гриль-бара "Пожарка", "Пили-Швили", "Иероглифа", Damiani, "Места Пасты", "Лакомки", "Грильницы", "ШашлыкоFF" и так далее.

Рестораторы жалуются, что их выручка за последние месяцы упала в разы. Коллективу нечем платить зарплату. Не улучшило ситуацию и открытие летних веранд. Да и не все кафе могут обслуживать клиентов на свежем воздухе.

5
Рестораны нарушают "ковидный" указ

В Центральном районе Барнаула нашли заведения, которые нарушают "ковидный" запрет. Они предлагали кальяны своим посетителям. Выявили их в ходе рейдов по контролю за соблюдением организациями мер безопасности в условиях пандемии.

Полиция проверила наличие защитных масок у обслуживающего персонала, журнал температурного контроля и выяснила, не приносят ли посетителям кальяны. Всего была проверена 31 организация общепита. Три нарушения выявили в кальянной Shabba и в заведении, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю.

На нарушителей составили акты по статье 20.6.1 КоАП РФ.

6
"Короной" на ЕГЭ никто не заразился

Ни учителя, ни школьники не заразились коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае. Об этом на онлайн-брифинге сказала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок. Первый экзамен выпускники сдавали 3 июля, а последний – 23 июля.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 28 июля:

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  • Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией?
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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