За сутки в Алтайском крае выздоровело почти в два раза больше людей, чем заболело. С онкодиспансера сняли карантин, а в Минтруде объяснили, как можно уйти на "удаленку". Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки. Теперь в регионе 10185 инфицированных, среди них 919 детей.
Еще 64 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 5 – в Новоалтайске, по 4 – в Благовещенском, Первомайском районах и Рубцовске. Остальные десять человек – жители восьми районов и городов Алтайского края.
Из больниц уже выписали 8360 человек, причем за минувшие сутки выздоровели еще 178 пациентов.
На лечении в госпиталях и на дому сейчас находятся 1572 инфицированных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 102 пациентов, из них 32 подключены к аппарату ИВЛ.
За последние сутки еще три человека с COVID-19 скончались. Общее число летальных случаев достигло 253. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 105 пациентов.
В здании краевого онкодиспансера, где в июле произошла вспышка COVID-19, сняли карантин.
С 11 августа все клинические отделения на Никитина, 77, начали принимать пациентов. На работу вышли 152 сотрудника с отрицательными результатами тестов на коронавирус. А с 12 августа здесь начнут проводить операции.
Чтобы не допустить вспышек заболеваемости, в учреждении оборудовали семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов ввели обязательный масочный режим, в помещении каждые три часа проводят влажную уборку. Обязательным условием для госпитализации является отрицательный анализ на COVID-19, который пациент должен сделать в течение последней недели.
В Республике Алтай возобновили внутренние рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск. После каждого рейса в самолете будут проводить тщательную санитарную обработку, а пассажирам станут измерять температуру.
Однако ограничительные меры, которые введены в Кош-Агачском районе из-за большого количества зараженных, не снимаются, уточнили в правительстве региона. Там сейчас действует обязательный масочный режим, дезинфицируют общественные места.
Работники могут уйти на "удаленку", даже если такая форма не прописан в их трудовом договоре. А работодатели могут использовать такой вид работы сейчас, чтобы избежать распространения коронавируса в коллективе, пояснили в Минтруде России.
Главное условие при переводе на удаленный режим работы – наличие технической возможности работать вне офиса. Чтобы отправить сотрудника на "удаленку", нужно издать соответствующий приказ. В нем потребуется указать условия работы и график. При сохранении должностных обязанностей зарплата должна сохраниться.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
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