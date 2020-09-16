Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 171

+65 зараженных и семь умерших

За минувшие сутки в регионе выявили еще 65 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 12 716 человек.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 30, Бийск – 9, Хабарский район – 3, Новоалтайск, Первомайский, Благовещенский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Петропавловский, Солтонский, Тюменцевский районы – по одному заболевшему.

Скончались еще семь пациентов, у которых ранее выявили заражение. Общее число умерших с начала пандемии составляет 401.