Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Из-за ухудшения эпидситуации в регионе планируют сократить плановую медицинскую помощь, а предприятиям рекомендуют по возможности перевести сотрудников на удаленку. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 53 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 635 инфицированных, среди них 1023 ребенка.
Из больниц уже выписали 12 141 выздоровевшего. На лечении находятся 1022 человека. Число тяжелобольных достигло 200 пациентов, 69 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 472 человека, за прошедшие сутки – 2 пациента. Коронавирусная инфекция причиной смерти стала только у 196 заболевших.
По данным Минздрава, в алтайских ковидных госпиталях более двух тысяч коек, из них занято 97%. При этом в ближайшее время в регионе развернут еще около тысячи коек для больных коронавирусом.
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией. До этого у главы региона выявили коронавирус, он лечился на дому.
А с воскресенья, 27 сентября, Виктор Томенко находится в краевой клинической больнице. При этом в настоящее время тест на COVID-19 у него отрицательный, рассказали в пресс-службе губернатора.
Часть сотрудников в Алтайском крае следует перевести на удаленную работу, если это возможно, считает заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Такая мера предусмотрена в рекомендациях ведомства, которую разработали в связи с сезонным ростом заболеваемости коронавирусом и респираторными инфекциями.
По словам Калининой, руководители и сотрудники организаций должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и обрабатывать руки атисептиком. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в коллектив попал больной сотрудник.
В Алтайском крае из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу планируют сократить плановую медпомощь в поликлиниках и стационарах. По словам главы Минздрава региона Дмитрия Попова, речь идет о крупных городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске, где выявлен рост случаев внебольничной пневмонии.
По данным краевого Роспотребнадзора, за последнее время случаи ковида выявлены в восьми медучреждениях региона.
Сразу у 14 игроков хоккейного клуба "Динамо-Алтай" выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб отправились на самоизоляцию.
Тестирование игроков прошло сразу после выездных игр в Саратове, где алтайская команда провела несколько матчей.
В итоге ближайшие домашние матчи с курганским "Юниором" не состоятся. Известно также, что в составе соперников динамовцев также произошла вспышка COVID-19.
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