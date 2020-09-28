Сколько заболевших в Алтайском крае 28 сентября

89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 53 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 635 инфицированных, среди них 1023 ребенка.

Из больниц уже выписали 12 141 выздоровевшего. На лечении находятся 1022 человека. Число тяжелобольных достигло 200 пациентов, 69 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 472 человека, за прошедшие сутки – 2 пациента. Коронавирусная инфекция причиной смерти стала только у 196 заболевших.

По данным Минздрава, в алтайских ковидных госпиталях более двух тысяч коек, из них занято 97%. При этом в ближайшее время в регионе развернут еще около тысячи коек для больных коронавирусом.