Алтайский Минздрав зовет врачей в ковидные госпитали

Минздрав Алтайского края приглашает новых медицинских работников в ковидные госпитали, сообщают "Вести Алтай".

В частности, ведомство разместило объявления о 12 вакансиях в больницах Барнаула, Бийска и Рубцовска с питанием и размещением за счет работодателя. Требуются 10 врачей и две медсестры.

Их обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами. Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего – 25 тысяч.

Ранее amic.ru писал, что нехватку медиков для борьбы с коронавирусом возмещают приглашением специалистов из других регионов России.

По данным на начало недели, в крае борьбу с COVID-19 ведут пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.