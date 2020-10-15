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Алтайский Минздрав зовет врачей в ковидные госпитали

, ИА "Амител"
Ведомство объявило о 12 вакансиях медработников со стимулирующими выплатами
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Минздрав Алтайского края приглашает новых медицинских работников в ковидные госпитали, сообщают "Вести Алтай".

В частности, ведомство разместило объявления о 12 вакансиях в больницах Барнаула, Бийска и Рубцовска с питанием и размещением за счет работодателя. Требуются 10 врачей и две медсестры.

Их обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами. Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего – 25 тысяч.

Ранее amic.ru писал, что нехватку медиков для борьбы с коронавирусом возмещают приглашением специалистов из других регионов России.

По данным на начало недели, в крае борьбу с COVID-19 ведут пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.10.2020 14:30
- гость -

Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц

все-равно обманут на уровне министерства. доплата по одному постановлению 80 в месяц, по второму средняя в отрасли (медицине). у нас в крае это 49 тыс, а платят только 23...
плюс переработка по 2,5-3 ставки по часам ( 350-400) в месяц не оплачивается в 2 размере сверх нормативных 160 часов, а дается примерно 30% надбавки к ставке, которая 12-13 тыс...
получается при выплате примерно на 120-150 тыс, на которые МЗ АК обманывает врача, работающего в ковидном госпитале.

15.10.2020 14:32
Как то так

В министерстве работают высокие профессионалы, почему бы не закрыть все вакансии

15.10.2020 14:36
- гость -

Студенты, которые там санитарами и медсестрами работали, отпущены жить по домам. Нет денег оплачивать им еду и проживание. Теперь они каждый день ездят на гору в общественном транспорте и заражают своих родных. У меня в меде учится сын, к бабушке не подпускаю, но защитить всех бабушек в транспорте не могу.

15.10.2020 14:43
- гость -

предлагаю долгову и кравец направить на работу в госпиталь
пусть на деле докажут свою нужность обществу

15.10.2020 14:46
- гость -

При наличии своего мединститута искать врачей в других регионах?
Причина на поверхности: очень много врачей уехало в другие регионы из-за низких зарплат в Алтайском крае

15.10.2020 14:47
- гость -

Напомнило объявление типа: "На работу требуется сотрудник в связи с расширением допустим производства", НО когда узнаешь суть дела, оказывается ни какого расширения нет,просто все уволились))). Вот только сказали что сократили выплаты,так сразу требуются специалисты)

15.10.2020 14:48
- гость -

сейчас врачи будут по полной выделываться

15.10.2020 15:04
CALIBR

Троллеботы вместо с утра до вечера кнопки давить, в трусах носу ковыряться, могли бы тоже пойти волонтёрами работать в помощь медикам - доказать полезность обществу.

15.10.2020 15:04
- гость -

Интересуют те два доктора из Москвы

15.10.2020 15:06
медик

Алтайский Минздрав зовет врачей...
Можете не звать , они все вами ОПТИМИЗИРОВАНЫ

15.10.2020 15:07
- гость -

местные, в москве не прижились.

15.10.2020 15:10
Гостья

Тут вот предлагают сотрудников министерства откомандировать в эти больницы. Ну только если санитарами/санитарками. Лечить людей я бы им не доверила. Страшно. Практики-то у них нет... ((

15.10.2020 15:16
Босямбр

Уборщицами, сартиры драить для них самое то.

15.10.2020 15:22
Гость

15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите? Или тоже круглосуточно кнопки давите?

15.10.2020 15:30
- гость -

Эксковаторщик 6 -го разряда ищет работу на дому

15.10.2020 15:31
Гость

Ещё одна оптимизация: полностью расформировали кардиохирургию в кардиоцентре, всё нет её. Врачам просто сказали: идите куда хотите. А что бы стать кардиохирургом нужно минимум 7-10 лет. Попов, ты о чем думаешь и думаешь ли вообще?

15.10.2020 15:42
Гость

Алтапресс: ЗДОРОВЬЕ 15 ОКТЯБРЯ 2020 07:18 34
«Сколько мы еще людей скосим?!» Персонал ковидного госпиталя в Барнауле недополучает зарплату и выселяется из гостиницы
Медицинским работникам коронавирусного госпиталя в горбольнице №&#8201;5 недоплатили десятки тысяч рублей за работу в красной зоне и объявили о том, что они могут «идти по домам». Между тем договоры остаются в силе, а значит, весь персонал остается работать с ковидными больными уже без режима самоизоляции.

15.10.2020 15:44
- гость -

Зато какие чудеса может сотворить хитрый руководитель на сэкономленном фонде заработной платы....

15.10.2020 15:51
CALIBR

15.10.2020 15:22
Гость
15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите?
+++++++++++++
Меня по возрасту швырок в кухню полевую (КП-130 ) уже не возьмут подкидывать - сижу на самоизоляции. Приказано было вас, гнилых патриотов с низкой социальной ответственностью, не представляющих большой значимости для общества гонять,как сидоровых коз по веткам - с утра и до забора.

* патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым»-сказал Президент.

15.10.2020 15:59
- гость -

Попов при зарплатах не виноват....это все бухгалтера не правильно подсчитывают.

15.10.2020 16:02
- гость -

Почку недорого не надо?

15.10.2020 16:03
- гость -

что бы стать кардиохирургом нужно минимум 7-10 лет.

Гораздо больше...

15.10.2020 17:14
Гость

Это результат деятельности министерства и главных врачей

15.10.2020 17:37
- гость -

15.10.2020 15:31
Гость

Это геноцид?

15.10.2020 17:38
- гость -

Выход все крики о нехватке медиков свели к 12 докторам?????? и все тогда поблеммы НЕ будет

15.10.2020 17:56
КАЛищу



15.10.2020 15:22
Гость
15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите?
+++++++++++++
Меня по возрасту швырок в кухню полевую (КП-130 ) уже не возьмут подкидывать - сижу на самоизоляции. Приказано было вас, гнилых патриотов с низкой социальной ответственностью, не представляющих большой значимости для общества гонять,как сидоровых коз по веткам - с утра и до забора


ты тут возрастом не козыряй и не прячься!
судно выносить и ковыряться на помойке -твоя работа.
тока болтать( по клаве стучать и ахинею нести)

15.10.2020 18:07
CALIBR

Ты придумай что-нибудь своё, забористое , троллёнышЪ - курни и придумай. По моим мыслям - как кошка по навозу ходишь, а потом сюда прёшь.
Правильно о тебе президент сказал: никчемный ты человек для России - затхлый, квасной и кислый - как лимон турецкий в китайском ресторане.

15.10.2020 18:55
гость

почему никто не освещает, что творится в медицине, в больницу не попасть, скорая не приезжает, градусников, противовирусных, антибиотиков в аптеках нет, это что геноцид?

15.10.2020 19:01
Fkt

за 25т.р в ковидный госпиталь, налетай! только если по зову души.

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