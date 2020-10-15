Алтайский Минздрав зовет врачей в ковидные госпитали

Минздрав Алтайского края приглашает новых медицинских работников в ковидные госпитали, сообщают "Вести Алтай".
В частности, ведомство разместило объявления о 12 вакансиях в больницах Барнаула, Бийска и Рубцовска с питанием и размещением за счет работодателя. Требуются 10 врачей и две медсестры.
Их обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами. Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего – 25 тысяч.
Ранее amic.ru писал, что нехватку медиков для борьбы с коронавирусом возмещают приглашением специалистов из других регионов России.
По данным на начало недели, в крае борьбу с COVID-19 ведут пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.
Комментарии
Для врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц
все-равно обманут на уровне министерства. доплата по одному постановлению 80 в месяц, по второму средняя в отрасли (медицине). у нас в крае это 49 тыс, а платят только 23...
плюс переработка по 2,5-3 ставки по часам ( 350-400) в месяц не оплачивается в 2 размере сверх нормативных 160 часов, а дается примерно 30% надбавки к ставке, которая 12-13 тыс...
получается при выплате примерно на 120-150 тыс, на которые МЗ АК обманывает врача, работающего в ковидном госпитале.
В министерстве работают высокие профессионалы, почему бы не закрыть все вакансии
Студенты, которые там санитарами и медсестрами работали, отпущены жить по домам. Нет денег оплачивать им еду и проживание. Теперь они каждый день ездят на гору в общественном транспорте и заражают своих родных. У меня в меде учится сын, к бабушке не подпускаю, но защитить всех бабушек в транспорте не могу.
предлагаю долгову и кравец направить на работу в госпиталь
пусть на деле докажут свою нужность обществу
При наличии своего мединститута искать врачей в других регионах?
Причина на поверхности: очень много врачей уехало в другие регионы из-за низких зарплат в Алтайском крае
Напомнило объявление типа: "На работу требуется сотрудник в связи с расширением допустим производства", НО когда узнаешь суть дела, оказывается ни какого расширения нет,просто все уволились))). Вот только сказали что сократили выплаты,так сразу требуются специалисты)
сейчас врачи будут по полной выделываться
Троллеботы вместо с утра до вечера кнопки давить, в
трусахносу ковыряться, могли бы тоже пойти волонтёрами работать в помощь медикам - доказать полезность обществу.
Интересуют те два доктора из Москвы
Алтайский Минздрав зовет врачей...
Можете не звать , они все вами ОПТИМИЗИРОВАНЫ
местные, в москве не прижились.
Тут вот предлагают сотрудников министерства откомандировать в эти больницы. Ну только если санитарами/санитарками. Лечить людей я бы им не доверила. Страшно. Практики-то у них нет... ((
Уборщицами, сартиры драить для них самое то.
15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите? Или тоже круглосуточно кнопки давите?
Эксковаторщик 6 -го разряда ищет работу на дому
Ещё одна оптимизация: полностью расформировали кардиохирургию в кардиоцентре, всё нет её. Врачам просто сказали: идите куда хотите. А что бы стать кардиохирургом нужно минимум 7-10 лет. Попов, ты о чем думаешь и думаешь ли вообще?
Алтапресс: ЗДОРОВЬЕ 15 ОКТЯБРЯ 2020 07:18 34
«Сколько мы еще людей скосим?!» Персонал ковидного госпиталя в Барнауле недополучает зарплату и выселяется из гостиницы
Медицинским работникам коронавирусного госпиталя в горбольнице № 5 недоплатили десятки тысяч рублей за работу в красной зоне и объявили о том, что они могут «идти по домам». Между тем договоры остаются в силе, а значит, весь персонал остается работать с ковидными больными уже без режима самоизоляции.
Зато какие чудеса может сотворить хитрый руководитель на сэкономленном фонде заработной платы....
15.10.2020 15:22
Гость
15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите?
+++++++++++++
Меня по возрасту швырок в кухню полевую (КП-130 ) уже не возьмут подкидывать - сижу на самоизоляции. Приказано было вас, гнилых патриотов с низкой социальной ответственностью, не представляющих большой значимости для общества гонять,как сидоровых коз по веткам - с утра и до забора.
* патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым»-сказал Президент.
Попов при зарплатах не виноват....это все бухгалтера не правильно подсчитывают.
Почку недорого не надо?
что бы стать кардиохирургом нужно минимум 7-10 лет.
Гораздо больше...
Это результат деятельности министерства и главных врачей
15.10.2020 15:31
Гость
Это геноцид?
Выход все крики о нехватке медиков свели к 12 докторам?????? и все тогда поблеммы НЕ будет
15.10.2020 15:22
Гость
15.10.2020 15:04
CALIBR
Вы-то уже волонтёрите?
+++++++++++++
Меня по возрасту швырок в кухню полевую (КП-130 ) уже не возьмут подкидывать - сижу на самоизоляции. Приказано было вас, гнилых патриотов с низкой социальной ответственностью, не представляющих большой значимости для общества гонять,как сидоровых коз по веткам - с утра и до забора
ты тут возрастом не козыряй и не прячься!
судно выносить и ковыряться на помойке -твоя работа.
тока болтать( по клаве стучать и ахинею нести)
Ты придумай что-нибудь своё, забористое , троллёнышЪ - курни и придумай. По моим мыслям - как кошка по навозу ходишь, а потом сюда прёшь.
Правильно о тебе президент сказал: никчемный ты человек для России - затхлый, квасной и кислый - как лимон турецкий в китайском ресторане.
почему никто не освещает, что творится в медицине, в больницу не попасть, скорая не приезжает, градусников, противовирусных, антибиотиков в аптеках нет, это что геноцид?
за 25т.р в ковидный госпиталь, налетай! только если по зову души.