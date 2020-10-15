Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 13 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Это суточный рекорд с начала эпидемии в регионе. Всего за этот период скончались 617 человек.

Также за последние 24 часа в крае лабораторно подтвердили еще 178 случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших за весь период выросло до 15 858 человек. Выздоровели 13 618 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 45, Славгород – 25, Заринск – 23, Бийск – 13, Благовещенский район – 12, Бурлинский район – 10, Новоалтайск – 8, Тальменский район – 8, Калманский район – 7, Алейск, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы – 6 заболевших, Кулундинский район – 4, Хабарский район – 2, Немецкий национальный, Топчихинский и Табунский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 287 пациентов. Из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 600 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о смерти старшей медсестры терапевтического отделения барнаульской поликлиники № 14 Татьяны Романовой. По словам коллег, она скончалась от коронавируса.