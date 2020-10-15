Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 13 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Это суточный рекорд с начала эпидемии в регионе. Всего за этот период скончались 617 человек.
Также за последние 24 часа в крае лабораторно подтвердили еще 178 случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших за весь период выросло до 15 858 человек. Выздоровели 13 618 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 45, Славгород – 25, Заринск – 23, Бийск – 13, Благовещенский район – 12, Бурлинский район – 10, Новоалтайск – 8, Тальменский район – 8, Калманский район – 7, Алейск, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы – 6 заболевших, Кулундинский район – 4, Хабарский район – 2, Немецкий национальный, Топчихинский и Табунский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 287 пациентов. Из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 600 коек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о смерти старшей медсестры терапевтического отделения барнаульской поликлиники № 14 Татьяны Романовой. По словам коллег, она скончалась от коронавируса.
Комментарии
Что за заголовки из бульварных изданий
13:25
Рекордное число зараженных коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки
13:16
В России пока не видят необходимости в закрытии общепита и торговых центров
Какая красивая сводка по районам, только народ почему то десятками болеет.
И не видят необходимости в санитарных нормах при ковиде как во всем мире: дезинфекционные рамки при входе в учреждения,санитайзеры везде с антисептиком для рук и облучатели воздуха везде..
15.10.2020 13:38
Бабуля
Ну дык во всем нормальном мире и ЧС был, а у нас самоизоляция...
Вчера было заболевших 15 тыс, а сегодня уже за 18 тыс. Специально вчерашнюю новость пересмотрел.
Ага совсем уже заврались, коек свободно пишут 600, общее количество 3000+ грубо итого примерно 2500 больных, со вчерашней сводки, "В госпиталях лечатся 1528 зараженных"
Правда что в подвале 5 ковидной тела штабелями? Из двух источников слышал...
чё?! закроют на карантин или ещё подождут?
Вот тебе День города и вот тебе общественный транспорт в День города.
А что весь край был на дне вашего города?
Что-то данный по общему количеству инфицированных за всё время у вас сильно не совпадают с данными оперштаба. У них 15 858.
Люди, берегите себя! Всё очень серьёзно. Переболеть, к сожалению, придётся всем...
15.10.2020 14:23
Nhjwrbg
___
Зачем, по твоим же словам беречь, если все равно переболеть всем предется?
про свободные койки вранье
А чтоб всем мест на ИВЛ хватило
паникеры. смиритесь уже.
ТЦ сами скоро закроются. Штат сотрудников не безграничен, и график заболеваний им не составишь
Среди моих знакомых за последние три дня больше 10 заболевших. Кто то и дышать практически не может. Ни одному ни КТ, ни теста не делают
Все пройдет, пройдет и это.
В моем окружении все уже перебелели летом и в сентябре, уже все здоровы и дышат полной грудью с улыбкой на лице
Хорошо. Что с улыбкой. И хорошо что дышат. Не всем так везет.
В оперативный штаб Алтайского края цифры госпожа Голикова подаёт ?
Они сами так решили, что переболели?
Сам болею ковидом. Знакомых человек 12-15 болеют. Очень тяжело. Сплю 2-3 часа, температура до 39. Баллон с кислородом дома лежит. Берегите себя. Чтобы пройти КТ, нужно подтвержденный диагноз на ковид. Почувствовали себя плохо сразу записывайтесь на ПЦР. Будет на руках, поднимется температура до 38, вызываете скорую. Едут долго, но приедут и повезут в Диагностику на КТ. Там и терапевт будет. Все быстро и ответственно.
Люди, не носите масок, они мешают! (жить)
Если бы я знал, что так буду болеть, я бы спал, ел и мылся в маске
Статистика куда больше, зачем эти цифры ниочем?
15.10.2020 15:17
Гость
Статистика куда больше, зачем эти цифры ниочем?
Ну так и не читайте, зачем себя нервировать?
Власти Китая приняли потрясающие эфективные меры. Там уже остались единичные случаи ковида на всю 1,5 миллиардную страну. Власти Китая уберегли легкие своих граждан от фиброзного поражения.
А нам предлагают подставлять свои легкие и радоваться, тому что переболел?
15.10.2020 15:00
Гость
Они сами так решили, что переболели?
Двум подтвердили ковид, у 6-7 нашли антитела спустя время (но пцр не выявлял вирус!) , и человек 20 члены их семей, коллеги, кто болел с ломотой и потерей нюха и вкуса, но не тестированы. Часть прошли на грани госпитализации, дней по 10 38+, но, в основном, легко. Были даже такие кто терял обоняние, но больше симтомов не было, самочувствие и температура в норме
Поздно приходит осознание что надо беречься. Когда боржоми уже неэффективно.
15.10.2020 13:58
- гость -
Правда что в подвале 5 ковидной тела штабелями? Из двух источников слышал...
Врядли. Знакомая в гардеробе работает - выдавала в августе 3-5 комплектов одежды умерших, как по статистике
15.10.2020 15:15
- гость -
Сомнительно - я заболел соблюдая все меры предосторожности. даже кнопки лифта нажимал казанком мизинца чтобы указательным пальцем случайно в нос не залезть или в глаз
И помните, что заболеть можно повторно, и случаи такие есть. И болеть гораздо тяжелее, чем в первый раз.
15.10.2020 15:39
- гость -
Я читал что наоборот легче
15.10.2020 15:09
- гость -
Люди, не носите масок, они мешают! (жить)
Если маска помогает чего бы тогда Путин в бункере сидел? одел бы маску да ходил и всех бы заставил. Он в маске - собеседник в маске + 2 метра социальная дистанция - но нет же в бункере сидит.
Вы лично видели Путина в бункере?Поверьте с его возможностями и дачами,ему есть где посидеть..Но вам же приятнее слово бункер..Может просто дач московских на берегу моря не видели??
15.10.2020 15:59
Написав про какой-то мифический бункер олени начинают считать себя умнее всех.
15.10.2020 15:59
Гость для 15:56
Да он и слаще морковки ничего не ел)
15.10.2020 14:47
- гость -
Среди моих знакомых за последние три дня больше 10 заболевших. Кто то и дышать практически не может. Ни одному ни КТ, ни теста не делают.
Это правда??????????????????????
В деревнях старики мрут как МУХИ.
Там вообще некому помогать.
Мрут тихо, по стариковски, без воплей в соцсетях и комментах
Среди моих знакомых за последние три дня больше 10 заболевших. Кто то и дышать практически не может. Ни одному ни КТ, ни теста не делают
Не много ли знакомых.
15.10.2020 18:18
АНДРЕЙ САВИН_odnoklassniki
Не много ли знакомых.
Я не тот кому вы писали. Работал в СМИ, журналистике, торговле. В телефонной книжке 3000 контактов, из них с 1000 с улыбкой будем общаться как со старыми друзьями.
В день 30-50 диалогов в whatsapp.
Покоя хочется и одиночества, хотя бы на пару часов.
Поэтому тот товарищ еще мало знакомых указал.
Болеют родные с.Новороманово, тесты никому сделать не предлагают. Терапевта нет, всех на ст. Калманку отправляют за больничным. В хирургии больницы ст. Калманка лечат от пневмонии, по всем показателям ковид, но тесты не делают, больные прибывают!!! Условия, для тех кто лежит в хирургии с пневмонией плохие, нет горячей воды, душа! Дай Бог, чтобы лечили нормально! Всем скорейшего выздоровления!!!