Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265

Не учатся и учиться не хотят

В Бийске кондуктор 23-го автобуса без маски делала замечания пассажирам. На вопрос, почему она не соблюдает масочный режим, женщина ответила резко.

"Когда вы будете работать в Роспотребнадзоре, тогда будете указывать – носить мне маску или нет", – сказала она на замечания пассажиров. Жительница города, которая ехала в этот момент в автобусе, рассказала, что всю дорогу кондуктор делала людям замечания, но сама не следовала правилам.