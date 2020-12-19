Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265

В Алтайском крае за сутки выявили 216 новых случаев заражения, в Республике Алтай скончались четыре пациента, а в Бийске не все до сих пор носят маски. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В лидерах по краю оказались: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Заринск, Славгород – по 8 заболевших
Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 30 333 человека. Скончались за прошедшие сутки еще 12 пациентов (1372 с начала пандемии).
В Бийске кондуктор 23-го автобуса без маски делала замечания пассажирам. На вопрос, почему она не соблюдает масочный режим, женщина ответила резко.
"Когда вы будете работать в Роспотребнадзоре, тогда будете указывать – носить мне маску или нет", – сказала она на замечания пассажиров. Жительница города, которая ехала в этот момент в автобусе, рассказала, что всю дорогу кондуктор делала людям замечания, но сама не следовала правилам.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, а также скончались четыре зараженных.
"За сутки скончались 79-летний житель Горно-Алтайска, 71-летний житель Горно-Алтайска и 73-летняя жительница Алтайского края. У них диагностированы коронавирусная инфекция и пневмония, в одном из случаев – другие формы сопутствующих заболеваний. Кроме того, в конце ноября ушел из жизни 85-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вирусной пневмонии и других форм сопутствующих заболеваний", – сообщили в оперштабе.
С начала пандемии в Республике Алтай умерли 142 человека.
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