Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 20 июля

У соседей

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 59 случаев коронавируса.Диагноз подтвердился у 11 жителей Горно-Алтайска, у 11 жителей Шебалинского района, у девяти жителей Майминского района, у девяти жителей Турочакского района, у шести жителей Улаганского района, у пяти жителей Онгудайского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Усть-Канского района и у жителя Усть-Коксинского района.За весь период в регионе выявили 18 894 заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 556 пациентов, в том числе 44 – за последние сутки.