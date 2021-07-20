Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 20 июля

Общее число заражённых в Алтайском крае превысило 59 тысяч человек, а пункт вакцинации на автовокзале закрыли из-за малого числа желающих поставить прививку. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 20 июля – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+104 человека за сутки), Бийске (+26), Рубцовске (+15), Новоалтайске (+12) и Заринске (+10).
Выздоровели за весь период 48 046 человек, в том числе 73 – за последние сутки.
В Минздраве отметили, что на сегодня в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций региона. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов есть пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.
Диагноз подтвердился у 11 жителей Горно-Алтайска, у 11 жителей Шебалинского района, у девяти жителей Майминского района, у девяти жителей Турочакского района, у шести жителей Улаганского района, у пяти жителей Онгудайского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Усть-Канского района и у жителя Усть-Коксинского района.
За весь период в регионе выявили 18 894 заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 556 пациентов, в том числе 44 – за последние сутки.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- как часто нужно ревакцинироваться;
- как болеют коронавирусом после вакцинации;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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Комментарии
А нельзя было заранее предупредить, что пункт на автовокзале будет с этого дня закрыт? А что в галактике? То тут закрыли, то там перерыв. Посмотрели по новостным лентам, что везде с 10 до 20 ч, выкроили сегодня время, поехали всей семьей в обед, но как говорится, все для людей, сами выкручивайтесь, ищите место для вакцинации.