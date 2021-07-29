Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 июля

Число заражённых в Алтайском крае продолжает расти, а из-за эпидобстановки в Барнауле могут отменить празднование Дня города. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 29 июля – в подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 535, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+77), Бийске (+25), Рубцовске (+22) и Алейске (+10).
Выздоровели за весь период 48 833 человека, в том числе 101 – за последние сутки.
"Спутник Лайт" – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её разработали в научном центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат вышел в конце июня, его используют для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.
Ранее сообщалось, что День города в Барнауле пройдёт 11 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал мэр Вячеслав Франк. Из документа стало ясно, что праздник состоится в привычном формате – несмотря на пандемию.
Теперь же в администрации пояснили, что День города пройдёт с учётом антиковидных ограничений. Сейчас проводится конкурсная процедура по определению подрядчика на проведение мероприятий, отметил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
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