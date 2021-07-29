Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 июля

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В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 535, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+77), Бийске (+25), Рубцовске (+22) и Алейске (+10).

Выздоровели за весь период 48 833 человека, в том числе 101 – за последние сутки.