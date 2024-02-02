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184 многоэтажки останутся без горячей воды в Рубцовске 2 февраля

Специалисты устраняют поломку на трубопроводе

02 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

Горячую воду отключат в части Рубцовска 2 февраля, сообщил мэр Дмитрий Фельдман.

По словам градоначальника, это связано с аварийными работами из-за поломки на трубопроводе. Под ограничение попадут 184 многоквартирных дома на 14 улицах:

Фото: t.me/Feldman_D_Z

Фельдман добавил, что специалисты постараются все починить "в кратчайшие сроки". "Вопрос держу на контроле, буду информировать вас о ходе работ", – написал он.

Рубцовск Отключения горячей воды

Комментарии 1

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Гость

13:29:28 02-02-2024

А в Рубцовске есть столько многоэтажек?

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