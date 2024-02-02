184 многоэтажки останутся без горячей воды в Рубцовске 2 февраля
Специалисты устраняют поломку на трубопроводе
02 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
Горячую воду отключат в части Рубцовска 2 февраля, сообщил мэр Дмитрий Фельдман.
По словам градоначальника, это связано с аварийными работами из-за поломки на трубопроводе. Под ограничение попадут 184 многоквартирных дома на 14 улицах:
Фельдман добавил, что специалисты постараются все починить "в кратчайшие сроки". "Вопрос держу на контроле, буду информировать вас о ходе работ", – написал он.
13:29:28 02-02-2024
А в Рубцовске есть столько многоэтажек?