Предельный размер платы за услуги ЖКХ рассмотрят в Госдуме

Законопроект, которым предлагается установить, что предельные индексы тарифов и размера платы за услуги ЖКХ для граждан не должны превышать уровня годовой инфляции, внесен в Госдуму, пишет "Парламентская газета".

Сейчас не допускается повышение размера платы за услуги ЖКХ выше предельных индексов изменения размера вносимых платежей, утвержденных главой региона. Они устанавливаются на долгосрочный период на основании индексов изменения вносимой платы за услуги ЖКХ в среднем по региону.

Основы формирования индексов утверждаются кабмином. Речь идет о порядке расчета, утверждения и применения предельных индексов, а также об основании и порядке их изменения.

Но есть и проблема. Авторы инициативы отмечают, что при установлении тарифов и размера платы граждан за услуги ЖКХ не определяются должным образом их предельные значения.

"Законопроектом предлагается установить, что предельные индексы тарифов и размера платы граждан за коммунальные услуги не должны превышать уровня годовой инфляции", – говорится в пояснительной записке.