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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 104

, ИА "Амител"
Главное за 11 июля
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Число заболевших в Алтайском крае продолжает расти — регион уже вышел на пятое место по суточному приросту зараженных, а глава Барнаула призвал жителей города соблюдать правила и быть ответственными. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 11 июля в подборке amic.ru.

1
+228 зараженных и один умерший

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: арнаул – 90, Бийск – 43, Бийский район – 1, Бурлинский район – 2, Белокуриха – 1, Волчихинский район – 1,Зональный район – 6, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 3, Ключевской район – 3, Красногорский район – 1, Крутихинский район – 1, Михайловский район – 6, Новоалтайск – 6, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Первомайский район – 7, Петропавловский район – 2, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 25, Рубцовский район – 2, Славгород – 6, Тальменский район – 1, Усть-Пристанский – 2, Целинный район – 2, Яровое – 1.

Кроме того, зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек. Умерших — 120.

2
Показатели растут, но не там, где нужно

11 июля в Алтайском крае выявлено 228 новых больных. С данным показателем регион занимает 5 место в стране по суточному приросту.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 720 547.

3
Быть сознательными 

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с ухудшением показателей по коронавирусу. В краевой столице ежедневно фиксируется наибольшее число зараженных в регионе. 

Он отметил, что за последние 10 дней в городе заболело более 600 человек, а особую тревогу вызывает число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое.

Франк призвал соблюдать дисциплину и проявлять сознательность, без которой меры профилактики не будут работать. 

4
У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у четырёх жителей Усть-Канского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Чемальского района.

Всего в регионе зафиксировано 1053 случая заболевания. 

5
В качестве информационной профилактики

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.07.2020 19:58
- гость -

В Хабаровске на шашлыки вышли, будет прирост по ковиду. Хотя посмотрим.

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