Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 104

Число заболевших в Алтайском крае продолжает расти — регион уже вышел на пятое место по суточному приросту зараженных, а глава Барнаула призвал жителей города соблюдать правила и быть ответственными. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 11 июля в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: арнаул – 90, Бийск – 43, Бийский район – 1, Бурлинский район – 2, Белокуриха – 1, Волчихинский район – 1,Зональный район – 6, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 3, Ключевской район – 3, Красногорский район – 1, Крутихинский район – 1, Михайловский район – 6, Новоалтайск – 6, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Первомайский район – 7, Петропавловский район – 2, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 25, Рубцовский район – 2, Славгород – 6, Тальменский район – 1, Усть-Пристанский – 2, Целинный район – 2, Яровое – 1.
Кроме того, зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек. Умерших — 120.
11 июля в Алтайском крае выявлено 228 новых больных. С данным показателем регион занимает 5 место в стране по суточному приросту.
Всего в России за прошедшие сутки выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 720 547.
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с ухудшением показателей по коронавирусу. В краевой столице ежедневно фиксируется наибольшее число зараженных в регионе.
Он отметил, что за последние 10 дней в городе заболело более 600 человек, а особую тревогу вызывает число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое.
Франк призвал соблюдать дисциплину и проявлять сознательность, без которой меры профилактики не будут работать.
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у четырёх жителей Усть-Канского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Чемальского района.
Всего в регионе зафиксировано 1053 случая заболевания.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии;
- когда начнется летний сезон в лагерях.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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Комментарии
В Хабаровске на шашлыки вышли, будет прирост по ковиду. Хотя посмотрим.