Один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксирован один случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего скончалось 120 человек, в том числе 52 случаев от COVID-19, 65 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Заражено за прошедшие сутки 228 человек. Тяжелобольных пациентов -95, на аппарате ИВЛ — 25. Всего выздоровело 3791 человек (3415 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 99, дети – 16).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет включительно.
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