Просроченные водительские права в России будут действовать до конца года

Просроченные водительские права будут действовать до конца года без ограничений. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "МВД-Медиа".
Ранее в ведомстве предложили до 31 декабря принимать заявления на получение паспортов и прав, действие которых истекает к 15 июля.
"Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений", — сказано в сообщении.
Комментарии
а те у кого 15 июля и далее истекают до 31 декабря - им то чё, фсё?!?!?!
А если потерял, то ездить можно? Вчера права с вещами были постираны, немного пострадали, менять не надо?