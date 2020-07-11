Алтайский край вошел в число самых популярных мест для отдыха с палатками

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 самых популярных мест для отдыха с палатками. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на сервис бронирования Tvill.ru.
На первом месте в списке оказался Крым (30,6%). Большинство самостоятельных туристов отправляются туда. На втором месте — Карелия (28,13%), а замыкает тройку лидеров Байкал, куда едут 12,69% туристов.
Нередко выезжают с палатками в Алтайский край и Республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%). От них по популярности существенно отстают Башкирия (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверская область (4,48%), Самарская область и Северный Кавказ (по 2,24%).
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