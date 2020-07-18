Диетолог развеял миф о вреде чипсов

При правильном употреблении чипсы наносят не больше вреда, чем некоторые фрукты, заявил специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.
По его словам, эту закуску считают вредной из-за высокого содержания соли и калорийности, но и фрукты не всегда могут быть полезны.
"Чипсы вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями", – сказал он.
При этом диетолог подчеркнул, что если человек вместо маленькой упаковки чипсов объестся фруктами, то от этого он располнеет еще сильнее, поскольку вся фруктоза перейдет в висцеральный жир и отложится на животе.
По мнению Алименко, проблему вредности чипсов можно решить "пропагандой" небольших упаковок, поскольку основной вред не в составе, а в объеме употребления.
Комментарии
Главное – не злоупотреблять
Вот, наконец то сказана правда!!! Полезно все, чего просит организм, главное, не злоупотреблять!