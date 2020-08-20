Следственный комитет начал сразу четыре проверки по инцидентам с детьми на Алтае

СУ СКР по Алтайскому краю проведет сразу четыре доследственные проверки по факту инцидентов с несовершеннолетними, которые произошли в регионе за последние два дня, сообщает пресс-служба ведомства.
19 августа в Бийске водитель автобуса маршрута №55 выгнал из салона 12-летнюю девочку и её двухлетнего племянника из-за того, что ребенок поперхнулся соком и немного пролил на сиденье. По словам девочки, водитель накричал на них, а после сказал, чтобы те "собрались и вышли отсюда". При этом машина даже не доехала до ближайшей остановки.
Позднее автоперевозчик Юрий Матусович заявил, что подобного происшествия на маршруте не было и назвал произошедшее провокацией конкурентов. По мнению предпринимателя, таким образом соперники пытаются выдавить его с маршрута, который перевозчик самостоятельно разработал и несколько лет отстаивал в суде у городской администрации.
Следствие планирует проверить действие перевозчика на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Утром 20 августа в Рубцовске мальчик 6-8 лет выпал из окна и повис на окна и повис на высоте шестого этажа. На помощь малышу пришел мужчина, который спустился по окнам балконов с восьмого этажа и затащил несовершеннолетнего внутрь. Как именно ребенок оказался с внешней стороны балкона, не уточняется. Следователи планируют выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям родителей.
Днем 19 августа в Камне-на-Оби 14-летняя девочка и два мальчика 11 и 12 лет отравились пивом. Сами дети рассказали полицейским, что приехали в Камень-на-Оби в гости. Подростки попросили прохожего купить им четыре литра пива, что тот и сделал.
В результате несовершеннолетние получили алкогольное отравление, а один из них даже потерял сознание. Скорая доставила детей в реанимацию, а полиция составила в отношении родителей протоколы за ненадлежащее воспитание детей.
Также следователи проверят информацию об избиении несовершеннолетней девочки женщиной в Барнауле. Об этом инциденте также стало известно 19 августа. По словам очевидца, она приходится подростку матерью. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку действиям женщины на предмет надлежащего воспитания.
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Все службы зарплату получают но не зарабатывают.