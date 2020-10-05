Баскетболистам команды "Барнаул" засчитали поражение за несыгранный матч Кубка России

БК "Барнаул" получил техническое поражение за отмененный матч Кубка России. Об этом сообщается в группе соперника алтайской команды – московской "Руны-Баскет" в социальной сети "ВКонтакте".

Встреча плей-офф Кубка страны между барнаульским и столичным клубами должна была состояться в воскресенье, 4 октября, в спорткомплексе "Победа". Однако ранее стало известно, что у двух игроков "Барнаула" выявили коронавирус. В итоге команде Евгения Горева присудили техническое поражение.

Таким образом, "Руна-Баскет" без игры вышла в 1/8 финала турнира.

Как уже сообщал amic.ru, ранее матчи отменило и хоккейное "Динамо-Алтай". Там COVID-19 выявили у 14 игроков.