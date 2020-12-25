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Сатурация, обсервация и "хз какой этап". Ковидный разговорник – 2020

, ИА "Амител", Мария Власова
За девять месяцев, что коронавирус живет вместе с нами, в лексиконе жителей Алтайского края появилось немало новых слов

Локдаун, ковидарий, ковиддиссидент – пандемия коронавируса не только прочно засела в новостных сводках, она привнесла новые слова в привычную речь. И большинство этих слов понятны во всем мире – везде, куда добрался COVID-19. Но некоторые из них поймут только в Алтайском крае. Потому что у нас тут своя атмосфера, у нас тут "Посуда Центр", "Стрижи" и щетина Томенко. И за каждым из этих слов стоит история, которая могла произойти только в 2020 году, и только здесь. 

Все, что было на слуху в уходящем году. Для удобства – в алфавитном порядке. Видите значки звука? Жмите и повторяйте!

А

Амоксициллин. Люди рассказывают, что видели Лохнесское чудовище, снежного человека и находили в аптеках амиксициллин.

Антимасочники. Люди, которые не верят в коронавирус, и верят в конституционные слова. Готовы остановить трамвай, лишь бы не надевать защитную маску. Активны в группах, но некоторые готовы отстаивать свои права в одиночку. На уговоры не поддаются, вступают в конфликты с полицией.

Ангелы в масках. Разг. Врачи, которые работают в ковидных госпиталях. Рассказали Славе Мельникову об отношении к работе и пациентам.

Антисептик. Жидкость, которую теперь в России можно встретить в офисах, магазинах, кинотеатрах и во всех других общественных местах. 

Б

"Без маски не обслуживаем". Реакция продавцов на "ковидный" указ Томенко. Является триггером для антимасочников.

В

Вакцинация. Массовое прививание населения. Также используется для массового порабощения людей и "стерилизации африканских женщин" (В. Боня).

Вторая волна. Как первая, только хуже. 

Вспышка. Когда заболел кто-либо из какого-либо учреждения и, скорее всего, заразил других.

Г

 "Где маска?" Груб. синоним "Без маски не обслуживаем".

Градусники. Редкий и дорогой товар на прилавках аптек. Объект интереса перекупщиков.

Горячая линия. Сервис, для того чтобы поругаться и получить полезную информацию.

Д

Доминиканка. Разг. Жительница Алтайского края, которая заболела COVID-19 до того, как это стало мейнстримом. 

Дистант. Удаленный формат обучения для школьников и студентов, когда нужно залезть на березу, чтобы поймать интернет / изощренная пытка для родителей.

Дефицит. Страх, что туалетная бумага и гречка скоро закончатся.

День города. День, когда барнаульцы массово забыли о ковиде.

Дезинфекция. Мытье асфальта с марта по октябрь.

Е

Единый портал госуслуг. Сайт, через который можно получить единовременную выплату. (Но это не точно.)

Единовременная выплата. Выплата родителям, на которые можно купить телефон.

Евро. Снова подорожал. 

Егорова. Сотрудница алтайского Роспотребнадзора, которая пообещала вечный масочный режим.

Ж

Жалобы. Основная форма общения барнаульцев в 2020 году.

З

"Зум". Средство, которое помогает одновременно сидеть дома в трусах и быть на совещании/лекции.

И

Имбирь. Продукт, который придал роллам целительный эффект.

ИВЛ. Аппарат, с которым лучше не знакомиться.

К 

Ковидарии. Больницы, в которых работают ангелы в масках.

Корпоративы. Ужин с коллегами без танцев и конкурсов.

Комментарии к постам Томенко. Один из действенных способов достучаться до властей.

Л

Локдаун. Англ. Все сидят дома, ничего не работает.

Летучая мышь. Настоящий символ 2020 года.

М

Минздрав. Офиц. Министерство здравоохранения Алтайского края, возглавляет Попов Дмитрий Владимирович.

Морг. Прославил Барнаул на всю Россию.

Н

Намордники. Защитные маски на языке антимасочников

Нулевой пациент. Доминиканка для всей планеты / знает, какая на вкус летучая мышь.

О

Обсервация. Бесплатный санаторий, в который лучше не попадать.

Очередь. Испытание, которое нужно преодолеть, чтобы пройти КТ.

П

Потеря вкуса. Симптом коронавируса, с которым сложно жить.

Плато.  – Ты из Минздрава? Скажи что-нибудь по-минздравскому? 

              – Мы вышли на плато.

Попов. Глава Минздрава.

"Посуда Центр". Ковидный госпиталь Шредингера.

Пневмония. Вирусная. Внебольничная. Твоя.

Петиция. Против Попова.

Р

Роспотребнадзор. "Не нравятся мои правила, не лезь в мою жизнь". 

Резистентность. Когда вам повезло купить антибиотик, но не повезло быть восприимчивым к нему.

Рефрижератор. См. морг.

С

Сатурация​. Уровень кислорода в крови, от которого зависит степень тревожности.

С сохранением зарплаты. Люди рассказывают, что видели Лохнесское чудовище, снежного человека, находили в аптеках амиксициллин и уходили на удаленку с сохранением зарплаты.

СИЗы. Костюм ангелов в масках.

"Стрижи". "Птицы", которые принесли вторую волну коронавируса на Алтай.

Сверхпотребление. Когда звонишь в скорую из-за какого-то пустяка.

Статистика. Когда ждешь сообщение с 900, а получаешь от оперштаба.

Т

Таксисты. Синон. Курьеры.

Термометрия. Процедура, которая доказывает, что с температурой 32 можно жить.

Трамвай. Место силы антимасочников.

У   

Ухань. Город в Китае, где все началось.

Удаленка. Когда работаешь из дома 24/7.

Ф

Фитнесу конец. Причина, по которой неспортивные люди перестали себя осуждать. 

Фавипиравир. Лекарство от коронавируса, название которого помогает при проблемах с дикцией.

Х

Хз, какой этап. Разг. Когда противокоронавирусные меры то смягчаются, то нет.

Ц

Цены на градусники. А может, ну этот градусник.

Ч

Частная медицина. Когда плановая медпомощь закрыта.

Ш

Шведская модель. Когда отрицаешь коронавирус, а потом признаешь, что был не прав.

Щ

Щетина Томенко. Постковидный образ губернатора.

Э

Эпидситуация. Что там с коронавирусом сегодня?

Эпидконтроль. "Все идет по плану" на роспотребнадзорском.

Я

Январский дистант. Еще нет, но глава Минобра Костенко не исключал.

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Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

Комментарии

22.12.2020 17:15
светлана

Я хочу ЭТО сохранить, подскажите, как, если знаете. Очень понравилось))))

25.12.2020 12:38
Егор

боже, это прекрасно

25.12.2020 12:43
- гость -

ХЗ- имеет дословный перевод)

25.12.2020 12:46
Любитель шаурмы

Ахахахахахахаха!

25.12.2020 12:50
Майор Петренко

тот, кто это сделал - гений

25.12.2020 13:12
Гость

Супер!!! Ребята, это лучшее, что в последнее время я у вас читала))))

25.12.2020 13:16
Хидео Кадзимо

Да, определенно гений теперь в этом мире - не я!

25.12.2020 13:36
- гость -

Дезинфекция. Мытье асфальта с марта по октябрь.
--------------------------------
Дополнение - но исключает дезинфекцию и мытьё подъездов Управляющей компанией вообще

25.12.2020 13:43
маша

25.12.2020 13:36
- гость -

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