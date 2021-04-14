Пятеро заключенных пострадали в ДТП с автозаком под Норильском

Шесть человек, в том числе пятеро осужденных, пострадали при опрокидывании автозака на въезде в Норильск, сообщает Рен ТВ.

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

По информации Mash Siberia, один из пострадавших получил тяжелые травмы – его увезли в реанимацию. Предположительно, заключённых везли на спецрейс в аэропорт.

Напомним, днем ранее иномарка слетела со строящегося моста в Горном Алтае. Виновником аварии, в которой пострадали два человека, полицейские называют пьяного водителя.