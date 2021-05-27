Такой день. Избиение школьницы в Барнауле и природный пожар у алтайского села

В Барнауле иномарка сбила девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть, сообщили amic.ru в городском отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России. Авария произошла 25 мая в 16:25 на улице Сухэ-Батора.

Три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. Сообщается, что ученицы одной из школ Октябрьского района затащили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали, а затем совершили действия сексуального характера в её отношении. Всё это они снимали на камеру, а ролик отправили матери ребёнка. Что послужило поводом для жестокой расправы над школьницей, пока неизвестно.

Позднее в социальных сетях начали распространять видео жестокой расправы. На кадрах видно, как ребёнка избивают в заброшенном здании. При этом одна из девочек спрашивает у неё, что она скажет матери о следах на коленях, а вторая говорит, что "слабовато побили".

Рядом с селом Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края бушует сильный природный пожар. По словам спасателей, возгорание локализовано, угрозы населённым пунктам нет.

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о мужчине, который спас упавшую в фонтан девочку. Инцидент произошёл 26 мая у ТЦ "Альфа" в Новоалтайске. По словам горожан, девочка гуляла с бабушкой и решила пройти по бортику фонтана. Ребёнок поскользнулся и упал в воду, а пожилая женщина стала звать на помощь.

На птицефабрике "Молодёжная" в Алтайском крае произошло обрушение потолочной плиты. Упавшую плиту сотрудники фабрики обнаружили утром. Люди не пострадали, а некоторые птицы погибли под обломками.

Руководство алтайских единороссов отрицает факт принудительного голосования бюджетников на праймериз ЕР. Ранее в Сети появилась информация из нескольких сельских районов края, из которой следовало, что участие в предварительном голосовании партии власти является едва ли не обязательным.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл совещание по вопросу обеспечения детей-сирот жильём. Руководители следственных управлений по Кемеровской области – Кузбассу, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайскому краю и Курганской области получат выговор.