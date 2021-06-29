Водитель "Жигулей" сбил ребенка-велосипедиста в Барнауле

Ребенок на велосипеде попал под машину в районе пересечения улиц Мамонтова и Челюскинцев в Барнауле. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что у "Жигулей" от удара разбилось лобовое стекло. Велосипед почти полностью затащило под машину.

О состоянии пострадавшего ребенка ничего неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее дорожная инспекция ОГИБДД по Барнаулу подтвердила плохую видимость на пешеходном переходе возле дома № 8 по улице Сухэ-Батора, где 25 мая 60-летний водитель сбил девочку, которая выбежала на переход прямо перед автомобилем.