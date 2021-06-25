Против городского комитета возбудили дело после наезда авто на девочку в Барнауле

Сотрудники дорожной инспекции ОГИБДД по Барнаулу подтвердили плохую видимость на пешеходном переходе возле дома № 8 по улице Сухэ-Батора. 25 мая 60-летний водитель сбил на нем девочку, которая выбежала на переход прямо перед автомобилем.

Как сообщает отдел пропаганды ведомства, на участке обнаружились кустарники высотой более 50 см в треугольнике видимости "пешеход-транспорт", что является нарушением нацстандартов России и требований к эксплуатационному состоянию. Кроме того, на участке плохо различима горизонтальная дорожная разметка.

Сотрудники ГАИ приняли незамедлительные меры, путем выдачи предписаний комитету по дорожному хозяйству Барнаула. Кроме того, в отношении комитета возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других сооружения").

Также в адрес администрации города внесено представление об устранении причин и условий, которые создают угрозу безопасности людей.

Напомним, что 25 мая 60-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в районе дома № 8, наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.

Позднее выяснилось, что горожане обращались по вопросу кустов почти год назад, однако тогда в полиции ответили, что при обследовании территории никаких ограничивающих видимость насаждений не обнаружено.