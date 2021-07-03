Такой день. Крупный пожар на заводе и старт ралли "Шелковый путь" на Алтае

Пожар в производственном помещении, принадлежащем компании "Алтайский бройлер", на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошел в Бийске. Горела кровля корпуса забоя и холодильных камер. Очевидцы записали на видео, как горит крыша здания.

В Барнауле столкнулись два трамвая. Авария произошла на остановке общественного транспорта неподалеку от ТЦ "Заря". По словам очевидца, у одного из трамваев отказали тормоза.

В Алтайском крае начался второй этап ралли "Шелковый путь — 2021". Торжественное открытие прошло в месте старта – за селом Рассказиха в Первомайском районе. В связи с этим перекрыли сразу четыре дороги.

Жителей Алтайского края предупредили о высоком риске теплового удара. Дневная температура 4 июля может достигать +36°C. В связи с этим жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Объявлен победитель тендера на доставку трамвайных вагонов модели Tatra Т3SU в Барнаул. Согласно итоговому протоколу, им стало ООО "Спецтранссервис". Стоимость контракта составила 3,337 млн рублей. На исполнение условий контракта у компании имеется 45 дней.

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле открыли для отдыхающих. На пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок и зонтиков, а посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Всего же в Алтайском крае разрешили работу 55 пляжей. Список можно посмотреть по ссылке.

Жителям 15 многоэтажек в Барнауле временно отключили воду из-за повреждения водопровода диаметром 15 см. Речь идет о девяти домах на улице Веры Кащеевой (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13) и по трем – на улицах Попова (№№ 4, 6 и 10) и Монтажников (№№ 3, 5 и 11).