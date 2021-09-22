Полиция Барнаула не смогла найти преступников, обрезавших яблони возле краевой библиотеки

Следователи барнаульской полиции приостановили уголовное дело по обрезке 15 яблонь в сквере возле Алтайской краевой детской библиотеки на проспекте Строителей. Они не смогли установить личности преступников, сообщает "Банкфакс".
Ранее о таком развитии событий предупреждали горожане: они обратили внимание на проволочки с проверкой и на то, что записи с установленных рядом камер видеонаблюдения не были вовремя изъяты.
Напомним, в начале мая 2021 года в сквере на проспекте Строителей неизвестные обрезали 15 молодых яблонь, оставив их без листьев и веток. В мэрии заявили, что это не их рук дело. "Банкфакс" отмечает, что вредители вряд ли действовали с хулиганскими намерениями: они окрасили места спилов, а украденные ветки не имеют особой ценности.
В мае 2020 года полиция возбуждала уголовное дело о незаконных рубках у озера Варежка в посёлке Южном, но не довела его до конца. Через несколько месяцев участок передали в аренду предпринимателю Павлу Авкопашвили и он оказался избавлен от необходимости согласовывать рубки, от затрат на уничтожение деревьев и от обязательств провести компенсационное озеленение.
Комментарии
А жалование мусара придут получать???
"Полиция Барнаула не смогла найти преступников", а кто то ожидал другого результата?
Раньше милиция говорила, что им мало платят, поэтому работают они плохо. Сейчас им много платят, поэтому они также плохо работают...
"когда я говорил, не хочу его больше видеть, вы меня неправильно поняли" - так Маковецкий в Брате-2 кажется говорил
Везде рубит админисрация, а мусорам долю заносят борзыми щенками и другими ништяками. Потому что больше рубить некому (если какой комерс, то админисрация все равно в доле, комерс ей мзду занес за негласное разрешение). Поэтому надо фсб посадить и мусаров и админисрацию за порубки.
А вот были-бы с плакатами, то до яблонь бы и не дошли.
Загадочное преступление века. Камеры видеонаблюдения были отключены, а свидетели дневного, не торопливого, аккуратного спиливания деревьев в многолюдном публичном месте возле краевой библиотек были устранены преступниками. Психологический портрет преступника-любит чистоту, убирает после преступления все спиленные ветки, места спилов окрашивает и особо не торопится, а чего ему боятся, все равно никто не увидит, он же не видимый....
Исполнители подрезки деревьев лоханулись, видимо (тополя же подрезают).
Подрезали, закрасили и вывезли ветки. Хулиганы точно так делать не будут.
Но не признавать же своих виноватыми?
Может, поэтому и не нашли?
Ну и хорошо, что не нашли, а то бы какой-нибудь дворник или садовник штраф платил за самоуправство.
Почему никто из сотрудников Библиотеки не заснял происходящее на видео?
Если бы даже спиливали под окнами полиции и то и тогда бы полиция не смогла найти преступников!
Ждите отчет полиции:
- ветки спилил бомж!