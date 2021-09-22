Полиция Барнаула не смогла найти преступников, обрезавших яблони возле краевой библиотеки

Следователи барнаульской полиции приостановили уголовное дело по обрезке 15 яблонь в сквере возле Алтайской краевой детской библиотеки на проспекте Строителей. Они не смогли установить личности преступников, сообщает "Банкфакс".

Ранее о таком развитии событий предупреждали горожане: они обратили внимание на проволочки с проверкой и на то, что записи с установленных рядом камер видеонаблюдения не были вовремя изъяты.

Напомним, в начале мая 2021 года в сквере на проспекте Строителей неизвестные обрезали 15 молодых яблонь, оставив их без листьев и веток. В мэрии заявили, что это не их рук дело. "Банкфакс" отмечает, что вредители вряд ли действовали с хулиганскими намерениями: они окрасили места спилов, а украденные ветки не имеют особой ценности.

В мае 2020 года полиция возбуждала уголовное дело о незаконных рубках у озера Варежка в посёлке Южном, но не довела его до конца. Через несколько месяцев участок передали в аренду предпринимателю Павлу Авкопашвили и он оказался избавлен от необходимости согласовывать рубки, от затрат на уничтожение деревьев и от обязательств провести компенсационное озеленение.