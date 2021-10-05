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"Динамо-Алтай" проиграло "Челнам" на льду "Титов-Арены" со счетом 2:3

, ИА "Амител"
Барнаульцы смогли сравнять счет по ходу игры, однако хоккеисты из Татарстана смогли забить решающую шайбу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на своей площадке уступили "Челнам" из Набережных Челнов. Третья встреча команд в рамках второго тура первенства ВХЛ состоялась 5 октября на льду "Титов-Арены" и завершилась поражением барнаульцев со счетом 2:3.

По ходу игры алтайские хоккеисты уступали – 0:2, однако после точных бросков Виктора Волкова и Андрея Соколова сумели восстановить равновесие в счете. И всё же последнее слово осталось за хоккеистами из Татарстана, которые забросили решающую шайбу в ворота Никиты Ложкина на 55-й минуте матча.

Ранее, 2 и 3 октября соперники обменялись победами. В первой игре "Челны" оказались сильнее со счетом 4:3. А в воскресенье барнаульцы взяли реванш с результатом 5:2.

Барнаульцы по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. В среду, 6 октября "Динамо-Алтай" и "Челны" проведут заключительный четвертый поединок. Игра состоится на льду "Титов-Арены" начнется в 19 часов. Затем барнаульцам предстоит четырехматчевая выездная серия против лидера турнира, "Чебоксар". Встречи состоятся 28, 29 и 31 октября, а также 1 ноября в столице Чувашской Республики.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.10.2021 06:56
Гость

В чём смысл третьеразрядного турнира,где играют 6 (!!!!) команд?

6.10.2021 07:56
- гость -

Пять команд, супер турнир(((

6.10.2021 09:13
- гость -

6.10.2021 06:56
Гость

Это не третий сорт - Это ВЫСШАЯ ЛИГА! ))))

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