Адвокат назвала четыре случая, когда можно отменить дарение квартиры
Речь идет о покушении на жизнь дарителя, бесхозяйственном обращении с имуществом, банкротстве владельца и прописанных в договоре условиях
18 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
Договор дарения недвижимости обычно считается необратимым, но закон предусматривает несколько исключительных случаев, когда квартиру можно вернуть. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Основания для отмены дарения квартиры:
-
Покушение на жизнь или причинение вреда здоровью. Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или членов его семьи либо умышленно причинил им тяжкий вред здоровью. В случае гибели дарителя требовать отмены сделки в суде могут его наследники.
-
Недобросовестное обращение с имуществом. Если новый владелец бесхозяйственно обращается с подаренной квартирой, что грозит ее безвозвратной утратой. Дарителю потребуется доказать существенное ухудшение состояния жилья.
-
Банкротство дарителя. Если в течение шести месяцев после заключения договора дарения даритель признается банкротом, кредиторы вправе оспорить сделку и потребовать возврата имущества в конкурсную массу.
-
Условие, прописанное в договоре. Даритель может предусмотреть в договоре право отменить дарение, если переживет одаряемого.
Адвокат подчеркнула, что эти случаи являются исключениями, и для успешного оспаривания дарения в суде необходимо представить убедительные доказательства.
Комментарии 0