Адвокат назвала четыре случая, когда можно отменить дарение квартиры

Речь идет о покушении на жизнь дарителя, бесхозяйственном обращении с имуществом, банкротстве владельца и прописанных в договоре условиях

18 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Договор дарения недвижимости обычно считается необратимым, но закон предусматривает несколько исключительных случаев, когда квартиру можно вернуть. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

Основания для отмены дарения квартиры:

Покушение на жизнь или причинение вреда здоровью. Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или членов его семьи либо умышленно причинил им тяжкий вред здоровью. В случае гибели дарителя требовать отмены сделки в суде могут его наследники. Недобросовестное обращение с имуществом. Если новый владелец бесхозяйственно обращается с подаренной квартирой, что грозит ее безвозвратной утратой. Дарителю потребуется доказать существенное ухудшение состояния жилья. Банкротство дарителя. Если в течение шести месяцев после заключения договора дарения даритель признается банкротом, кредиторы вправе оспорить сделку и потребовать возврата имущества в конкурсную массу. Условие, прописанное в договоре. Даритель может предусмотреть в договоре право отменить дарение, если переживет одаряемого.

Адвокат подчеркнула, что эти случаи являются исключениями, и для успешного оспаривания дарения в суде необходимо представить убедительные доказательства.