Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций
Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк
12 ноября 2025, 08:00, ИА Амител
Смена номера телефона для входа в интернет-банк теперь будет считаться одним из признаков мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», – пояснил Уваров.
Эксперт отметил, что этот критерий особенно важен для предотвращения сценариев, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы.
Сейчас в перечне признаков мошеннических операций шесть основных критериев:
-
переводы на счета с историей мошеннических операций;
-
операции в пользу лиц, против которых возбуждены уголовные дела;
-
данные от сторонних организаций о подозрительной активности;
-
переводы на счета из базы данных ЦБ о мошеннических счетах;
-
нетипичные для клиента операции по сумме, времени и месту;
-
попытки операций с устройств, ранее использовавшихся злоумышленниками.
По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили рекордные 27,5 млрд рублей – на 70% больше, чем годом ранее. Банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 трлн рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года.
Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время.
Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.
08:22:11 12-11-2025
Все мошенники сидят в банках
08:28:57 12-11-2025
еще есть те кто им на "книжечку" несет деньги?
08:49:44 12-11-2025
А не отдавать под разными предлогами человеку его собственные деньги после завершения депозита - это не мошенничество? Наверное, это открытый грабеж...
09:04:54 12-11-2025
Всё меньше и меньше причин хранить свои деньги в этих сомнительных организациях. А это ещё цифровой рубль не ввели, вот где будет полная безопасность
11:14:09 12-11-2025
Мне не нужна ваша "защита", отключайте её. Хоть по личному заявлению, хоть по заверенному нотариально.
11:24:43 12-11-2025
И как тогда менять номер телефона?