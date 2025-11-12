НОВОСТИОбщество

Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций

Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк

12 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru
Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Смена номера телефона для входа в интернет-банк теперь будет считаться одним из признаков мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», – пояснил Уваров.

Эксперт отметил, что этот критерий особенно важен для предотвращения сценариев, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы.

Сейчас в перечне признаков мошеннических операций шесть основных критериев:

  • переводы на счета с историей мошеннических операций;

  • операции в пользу лиц, против которых возбуждены уголовные дела;

  • данные от сторонних организаций о подозрительной активности;

  • переводы на счета из базы данных ЦБ о мошеннических счетах;

  • нетипичные для клиента операции по сумме, времени и месту;

  • попытки операций с устройств, ранее использовавшихся злоумышленниками.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили рекордные 27,5 млрд рублей – на 70% больше, чем годом ранее. Банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 трлн рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года.

Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время. 

Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.

Мошенники деньги банки

Комментарии 6

Avatar Picture
Елена

08:22:11 12-11-2025

Все мошенники сидят в банках

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:57 12-11-2025

еще есть те кто им на "книжечку" несет деньги?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:44 12-11-2025

А не отдавать под разными предлогами человеку его собственные деньги после завершения депозита - это не мошенничество? Наверное, это открытый грабеж...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:54 12-11-2025

Всё меньше и меньше причин хранить свои деньги в этих сомнительных организациях. А это ещё цифровой рубль не ввели, вот где будет полная безопасность

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:09 12-11-2025

Мне не нужна ваша "защита", отключайте её. Хоть по личному заявлению, хоть по заверенному нотариально.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:43 12-11-2025

И как тогда менять номер телефона?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров