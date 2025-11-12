Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций

Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк

12 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Смена номера телефона для входа в интернет-банк теперь будет считаться одним из признаков мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», – пояснил Уваров.

Эксперт отметил, что этот критерий особенно важен для предотвращения сценариев, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы.

Сейчас в перечне признаков мошеннических операций шесть основных критериев:

переводы на счета с историей мошеннических операций;

операции в пользу лиц, против которых возбуждены уголовные дела;

данные от сторонних организаций о подозрительной активности;

переводы на счета из базы данных ЦБ о мошеннических счетах;

нетипичные для клиента операции по сумме, времени и месту;

попытки операций с устройств, ранее использовавшихся злоумышленниками.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили рекордные 27,5 млрд рублей – на 70% больше, чем годом ранее. Банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 трлн рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года.

Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время.

Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.