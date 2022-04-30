ДТП с участием грузового автомобиля произошло у гипермаркета в Барнауле
На месте аварии работают полицейские
30 апреля 2022, 12:45, Никита Черников
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки случилось рядом с гипермаркетом «Алтай» в Барнауле днём 30 апреля, сообщил очевидец amic.ru.
Согласно снимку, фура с разбитым лобовым стеклом стоит рядом с трамвайными путями, движение вагонов при этом не остановлено. Сбоку от грузового автомобиля — иномарка, а перед ними лежат обломки.
«Обломков больше, чем у этих двоих могло отвалиться», — подчёркивает свидетель.
На месте аварии работают полицейские. Информация уточняется.
Ранее правоохранители задержали водителя, который угнал машину в Бийске и ограбил женщину в Барнауле.
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