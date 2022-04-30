ДТП с участием грузового автомобиля произошло у гипермаркета в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки случилось рядом с гипермаркетом «Алтай» в Барнауле днём 30 апреля, сообщил очевидец amic.ru.

Согласно снимку, фура с разбитым лобовым стеклом стоит рядом с трамвайными путями, движение вагонов при этом не остановлено. Сбоку от грузового автомобиля — иномарка, а перед ними лежат обломки.

«Обломков больше, чем у этих двоих могло отвалиться», — подчёркивает свидетель.

На месте аварии работают полицейские. Информация уточняется.

Ранее правоохранители задержали водителя, который угнал машину в Бийске и ограбил женщину в Барнауле.