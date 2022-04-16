Такой день. Митинг-концерт в поддержку российских военных в Барнауле и доходы Виктора Томенко за 2021 год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2021 году заработал 85,3 млн рублей — это в десять раз больше, чем в пандемийном 2020-м. Большую часть из этой суммы, 79,2 млн рублей, глава региона получил от продажи приобретённой в прошлые годы недвижимости в Москве и Подмосковье. Ещё 5 млн — зарплата за работу в краевом правительстве и компенсация за неиспользованные отпуска в 2018-2021 годах. Кроме того, в декларации учтены доходы от банковских вкладов и от сдачи квартиры в аренду.

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Политика Губернатор Алтайского края Томенко заработал 85,3 млн рублей за 2021 год

Z-концерт с участием групп Uma2rman, «Фогель и Ко» и лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца в поддержку российских войск прошёл вечером 16 апреля на площади Сахарова в Барнауле. Посмотреть выступление собралось множество жителей города разных возрастов, некоторые из них — с российскими флагами. 21 апреля митинг-концерт также состоится и в Бийске.

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Новости Барнаула В Барнауле начался концерт в поддержку российских войск. Фоторепортаж

В честь векового юбилея Чуйского тракта 26 и 27 мая пройдёт автомотопробег по территории трёх сибирских регионов, сообщил губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин. Мероприятие начнётся в Новосибирске, затем его маршрут пройдёт через Алтайский край и музей Чуйского тракта в Бийске и продолжится в Республике Алтай. Завершится пробег в высокогорном селе Ташанта на границе с Монголией.

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Авто Автомотопробег к юбилею Чуйского тракта пройдёт через Алтайский край

Следователи Алтайского края начали проверку после сообщений по факту угроз, поступающих в адрес студентов АлтГПУ. Правоохранители выяснят изложенные в СМИ обстоятельства и дадут юридическую оценку действиям молодого человека, который, как ранее рассказали amic.ru первокурсники и их родители, угрожал учащимся в чате и скинул туда фотографию предмета, похожего на огнестрельное оружие.