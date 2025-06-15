Барнаульский поселок остался без холодной воды из-за аварии на электросетях

Когда специалисты устранят все неполадки, еще неизвестно

15 июня 2025, 12:05, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Без холодной воды остался поселок Лесной в пригороде Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Водоснабжение ограничили из-за аварии на электросетях и отключения электроэнергии в населенном пункте.

Подвоз воды для жителей организовали по адресу: улица Нарядная, 13а.

Время, к которому специалисты устранят все повреждения, не уточняют.