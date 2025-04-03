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Баскетболисты "Барнаула" вновь проиграли на Урале

Второй матч четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги завершился со счетом 71:76

03 апреля 2025, 17:23, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Kylie Osullivan
Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Kylie Osullivan

Спортсмены баскетбольного клуба "Барнаул" проиграли на Урале. Второй матч четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги против ревдинской команды "Темп-СУМЗ" состоялся 2 апреля и завершился поражением подопечных Александра Герасимова со счетом 71:76.

В первой игре, состоявшейся 31 марта, барнаульцы также потерпели поражение – 59:90. Таким образом "Темп-СУМЗ" ведет в серии до трех побед – 2:0.

Следующую игру команды проведут 6 апреля в барнаульском спорткомплексе "Победа". В случае успеха алтайских баскетболистов четвертый матч вновь состоится в Барнауле 8 апреля. Если счет в серии станет равным, пятая решающая встреча пройдет 11 апреля в Ревде.

В марте баскетболисты "Барнаула" завершили регулярный чемпионат мужской Суперлиги поражением.

Барнаул Спорт баскетбол

Комментарии 2

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Гость

17:44:15 03-04-2025

Это их учесть

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Гость

01:22:02 04-04-2025

в крае после Ракшина АФ , который выращивал Чемпионов МИРА(!!) спорта нет! только деньги отмывают и позорятся

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