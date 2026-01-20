Не худшие, но цифры большие. Детский врач о том, много ли на Алтае школьников с ожирением

С годами лишний вес приведет к очень опасным болезням, предупреждает педиатр Ирина Мироненко

Алтайский край не входит в число худших регионов России по количеству детей с избыточной массой тела и ожирением, но показатели все равно высокие. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине региона и заведующий детским центром здоровья в Барнауле Ирина Мироненко.

Специалисты центра регулярно выезжают в школы города и осматривают детей, а также дают рекомендации, как исправить ситуацию.

Каждый пятый в школе

По словам Мироненко, в школах, куда врачи детского центра здоровья приходят впервые, распространенность избыточной массы тела составляет 15–20%, а ожирения – 12%. Это высокий показатель, подчеркнула педиатр.

«Раньше звучало, что Алтайский край входит в число регионов с самым высоким уровнем распространенности. Я не скажу, что это так. По данным главного диетолога нашей страны Виктора Тутельяна, к худшим регионам мы не относимся. Есть субъекты, где более высокие значения. Но проблема тем не менее серьезная», – пояснила врач.Проблему выявляют не только из соотношения "рост – вес". Врачи проводят биоимпендансметрию – эта процедура показывает уровень обменных процессов, а также проценты мышечной и жировой ткани. Такой метод позволяет дать каждому ребенку конкретные рекомендации, как правильно питаться.

Кстати, в школах, которые центр детского здоровья наблюдает постоянно, показатели снижаются, отметила Мироненко.

«Если мы выходили в школу в течение всего года, проводили там занятия по рациональному питанию, то уже через год видели результат. Количество детей с избыточной массой тела снижается в пределах 12–15%», – рассказала специалист.

Если худеть, так всей семьей

Центр относится к барнаульской детской больнице № 1, поэтому в основном он работает со школами в центральной части города, а в другие районы выезжает реже. Впрочем, родители могут и самостоятельно привести ребенка на обследование. По словам Мироненко, это даже эффективнее, ведь пищевые привычки приобретаются в семье.

«Бывает, что приходят мама и ребенок – оба с избыточной массой тела. Обследование наглядно показывает, какова избыточная масса, сколько лишней жировой ткани ребенок на себе носит. Но рекомендации мы даем и маме, и ребенку – она же готовит. В итоге удается снизить вес у обоих», – поделилась врач.Она напомнила, что проблема ожирения, если она развивается с самого раннего возраста, ведет к очень серьезным проблемам: сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, метаболического синдрома, эндокринных патологий, заболеваний суставов.

Ирина Мироненко также преподает на кафедре госпитальной педиатрии в АГМУ. По ее словам, сейчас там готовят большую научную работу, где изучат все нюансы и причины, по которым проблема лишнего веса у детей становится все более масштабной. Хотя главные факторы давно известны – избыточное питание и низкая физическая активность.

Куришь? Не спрячешься

Кстати, специалисты центра приносят с собой в школы смокелайзер. Это аппарат, который замеряет уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Так можно определить, курит школьник или нет.

Выявив юного курильщика, врачи сообщают об этом учителю, а тот уже доносит информацию до родителей. Впрочем, в случае с вейпами и электронными сигаретами прибор бессилен. Так что специалисты могут лишь проводить разъяснительную работу и надеяться, что дети к ним прислушаются.

