Фермеры собрали рекордный урожай, особенно в центральных регионах России

13 мая 2026, 16:01, ИА Амител

Картофель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

К началу мая цены на картофель "первой цены" в крупных российских супермаркетах снизились на 48%, достигнув 38 рублей за килограмм, рассказал Станислав Богданов, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в интервью "Газете.ru".

«Цены на другие овощи из борщевого набора тоже упали. Свекла подешевела на 46% и стоит около 38 рублей за килограмм. Репчатый лук стал дешевле на 41%, его можно купить за 36 рублей за килограмм. Белокочанная капуста снизилась в цене на 39% и продается от 39 рублей за килограмм. Морковь упала в цене меньше других овощей — на 7%, но все равно стоит 39 рублей за килограмм. Картофель подешевел сильнее всего — на 48%, став почти вдвое дешевле. Теперь его можно приобрести за 38 рублей за килограмм, что сопоставимо со снижением стоимости свеклы», — добавил он.

Богданов объяснил, что цены снизились из-за увеличения доли российской продукции. В крупных торговых сетях отечественная доля овощей борщевого набора достигла 90%.

По словам эксперта, свекла представлена полностью российского производства. Доля отечественной моркови и лука за последний год выросла до 90%. Белокочанная капуста отечественного производства составляет 75% от общего объема продаж. Импортный картофель сократился почти вдвое и теперь составляет не более 15–18% от ассортимента.

«Торговые сети активно сотрудничают с российскими овощеводами, помогая фермерам расширять каналы сбыта. Для этого используются агроконтракты с авансированием урожая и гарантированными объемами закупок, взаимодействие с малыми и средними хозяйствами через агроагрегаторы, а также сотрудничество с сельскохозяйственными кооперативами», — подчеркнул эксперт.

Такие механизмы делают сбыт российской продукции более предсказуемым и стабильным для крупных и небольших хозяйств. Это помогает российским овощам постоянно присутствовать на полках круглый год, заключил Богданов.