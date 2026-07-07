Шерегеш без снега. Как выглядит популярный горнолыжный курорт летом
Летом Шерегеш меняет снежные трассы на таежные тропы и каменные курумы, открывая совсем другую сторону известного курорта
07 июля 2026, 07:00, ИА Амител
Поселок Шерегеш в Кемеровской области привычно ассоциируется со снежными склонами, лыжами и сноубордами. Но летом курорт меняется до неузнаваемости — вместо белых трасс здесь появляются зеленые горные тропы, шумные ручьи и небольшие водопады, а окружающая тайга напоминает пейзажи Телецкого озера.
Мы прошли по экотропе "Восемь вершин", ведущей к горе Зеленой. Маршрут пролегает среди высоких елей, по каменистым склонам и курумам ("каменным рекам"), на которых зимой катаются сноубордисты. В теплое время года знакомые места выглядят совершенно иначе: там, где зимой лежит глубокий снег, летом журчит вода, зеленеет трава и открываются виды на горы.
Как выглядит Шерегеш без снега и какая атмосфера царит на курорте летом — в нашем фоторепортаже.
10:43:42 07-07-2026
первые фотки развалов камней. Вы внимательнее то приглядитесь. Камни поплавленные но форму имеют блоков. Их исскуственно когда то резали. Под этими камнями остатки домов, городов. Шерегеш -это сплошная индустриальная зона как Ньюйорк снесенная планетарной катастрофой. Артефакты серьезные здесь нужно искать
21:03:09 07-07-2026
Гость (10:43:42 07-07-2026) первые фотки развалов камней. Вы внимательнее то приглядитес... Ну иди да посмотри, что там под камням ,а потом трепися