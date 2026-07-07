Шерегеш без снега. Как выглядит популярный горнолыжный курорт летом

Летом Шерегеш меняет снежные трассы на таежные тропы и каменные курумы, открывая совсем другую сторону известного курорта

07 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Летний Шерегеш / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поселок Шерегеш в Кемеровской области привычно ассоциируется со снежными склонами, лыжами и сноубордами. Но летом курорт меняется до неузнаваемости — вместо белых трасс здесь появляются зеленые горные тропы, шумные ручьи и небольшие водопады, а окружающая тайга напоминает пейзажи Телецкого озера.

Мы прошли по экотропе "Восемь вершин", ведущей к горе Зеленой. Маршрут пролегает среди высоких елей, по каменистым склонам и курумам ("каменным рекам"), на которых зимой катаются сноубордисты. В теплое время года знакомые места выглядят совершенно иначе: там, где зимой лежит глубокий снег, летом журчит вода, зеленеет трава и открываются виды на горы.

Как выглядит Шерегеш без снега и какая атмосфера царит на курорте летом — в нашем фоторепортаже.