В Омской области отменили режим беспилотной опасности
Он действовал около шести часов
07 июля 2026, 08:08, ИА Амител
В Омской области сняли режим "беспилотная опасность". Он действовал около шести часов. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Это уже третий с начала года случай введения такого режима в Омской области. По данным главы региона, вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилотников.
В результате инцидента 6 июля никто не пострадал, погибших нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Сообщение об объявлении беспилотной опасности губернатор разместил в 15:39 по местному времени, а отбой режима — в 21:29.
Режим "беспилотная опасность" вводили и в соседней Новосибирской области, однако отменили спустя пару часов. Позднее глава региона пояснил, что режим вводили в целях безопасности на фоне инцидента в Омской области.
08:21:01 07-07-2026
Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей территорией!!! То, что сбили - МОЛОДЦЫ!!!, но вопрос прежний.....
10:12:18 07-07-2026
медведь-шатун (08:21:01 07-07-2026) Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей терр... Всё из-за того , что правительство проявило мягкость и не отключило интернет совсем. Сидели бы сейчас читали как косуля родила и жизни радовались
10:12:45 07-07-2026
медведь-шатун (08:21:01 07-07-2026) Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей терр...
потому что группы диверсантов шарятся по лесам и пускают дроны
с фур запускают итд итп
эти дроны сами не прилетели. Конструкция дрона не позволяет лететь на такие расстояния
А это означает провал органов контрразведки. Диверсанты с дронами свободно разгуливают по тылам
08:49:18 07-07-2026
При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилотников.
а меньшая куда попала?
09:31:43 07-07-2026
Гость (08:49:18 07-07-2026) При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилот... 11 штук в НПЗ
09:00:23 07-07-2026
от пво и войн - далекий.
но почему-то, кажется крайне-мало-вероятным, что дроны могут незамеченными пролетать тысячи километров
09:19:44 07-07-2026
Трагати (09:00:23 07-07-2026) от пво и войн - далекий.но почему-то, кажется крайне-мал... хотите сказать что это не от туда. а откуда?
09:24:51 07-07-2026
От Окраины до Омска 2900км., и дроны противника спокойно до Омска долетают.
Знатоки, внимание, вопрос:
Какой ширины должна быть буферная зона, о необходимости которой заявляют уже несколько лет?
Какой ширины она сейчас?
09:39:55 07-07-2026
Буферная зона должна быть по границе с Польшей, Венгрией, Молдовой.
09:40:20 07-07-2026
А еще Казахстан рядом , от Астаны до Омска 450 км, А от Петропавловска и того 250 км
10:43:33 07-07-2026
Гость (09:40:20 07-07-2026) А еще Казахстан рядом , от Астаны до Омска 450 км, А от Пет...
А из пригорода Омска ещё ближе. Километров 10-15.
11:02:42 07-07-2026
ну и фото вы сгенерировали. БПЛА обычно выглядит как конструкция из г и палок.