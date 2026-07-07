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В Омской области отменили режим беспилотной опасности

Он действовал около шести часов

07 июля 2026, 08:08, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Омской области сняли режим "беспилотная опасность". Он действовал около шести часов. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Это уже третий с начала года случай введения такого режима в Омской области. По данным главы региона, вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилотников.

В результате инцидента 6 июля никто не пострадал, погибших нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Сообщение об объявлении беспилотной опасности губернатор разместил в 15:39 по местному времени, а отбой режима — в 21:29.

Режим "беспилотная опасность" вводили и в соседней Новосибирской области, однако отменили спустя пару часов. Позднее глава региона пояснил, что режим вводили в целях безопасности на фоне инцидента в Омской области.

Происшествия омская область Беспилотники
       

Комментарии 12

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медведь-шатун

08:21:01 07-07-2026

Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей территорией!!! То, что сбили - МОЛОДЦЫ!!!, но вопрос прежний.....

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Гость

10:12:18 07-07-2026

медведь-шатун (08:21:01 07-07-2026) Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей терр... Всё из-за того , что правительство проявило мягкость и не отключило интернет совсем. Сидели бы сейчас читали как косуля родила и жизни радовались

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Гость

10:12:45 07-07-2026

медведь-шатун (08:21:01 07-07-2026) Один вопрос!!!! - почему они свободно летают над нашей терр...
потому что группы диверсантов шарятся по лесам и пускают дроны
с фур запускают итд итп
эти дроны сами не прилетели. Конструкция дрона не позволяет лететь на такие расстояния
А это означает провал органов контрразведки. Диверсанты с дронами свободно разгуливают по тылам

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Гость

08:49:18 07-07-2026

При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилотников.

а меньшая куда попала?

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Гость

09:31:43 07-07-2026

Гость (08:49:18 07-07-2026) При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилот... 11 штук в НПЗ

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Трагати

09:00:23 07-07-2026

от пво и войн - далекий.
но почему-то, кажется крайне-мало-вероятным, что дроны могут незамеченными пролетать тысячи километров

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Гость

09:19:44 07-07-2026

Трагати (09:00:23 07-07-2026) от пво и войн - далекий.но почему-то, кажется крайне-мал... хотите сказать что это не от туда. а откуда?

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Гость

09:24:51 07-07-2026

От Окраины до Омска 2900км., и дроны противника спокойно до Омска долетают.
Знатоки, внимание, вопрос:
Какой ширины должна быть буферная зона, о необходимости которой заявляют уже несколько лет?
Какой ширины она сейчас?

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гость

09:39:55 07-07-2026

Буферная зона должна быть по границе с Польшей, Венгрией, Молдовой.

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Гость

09:40:20 07-07-2026

А еще Казахстан рядом , от Астаны до Омска 450 км, А от Петропавловска и того 250 км

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Гость

10:43:33 07-07-2026

Гость (09:40:20 07-07-2026) А еще Казахстан рядом , от Астаны до Омска 450 км, А от Пет...
А из пригорода Омска ещё ближе. Километров 10-15.

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Гость

11:02:42 07-07-2026

ну и фото вы сгенерировали. БПЛА обычно выглядит как конструкция из г и палок.

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