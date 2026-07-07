В Омской области отменили режим беспилотной опасности

Он действовал около шести часов

07 июля 2026, 08:08, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Омской области сняли режим "беспилотная опасность". Он действовал около шести часов. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Это уже третий с начала года случай введения такого режима в Омской области. По данным главы региона, вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. При этом силам ПВО удалось уничтожить большую часть беспилотников.

В результате инцидента 6 июля никто не пострадал, погибших нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Сообщение об объявлении беспилотной опасности губернатор разместил в 15:39 по местному времени, а отбой режима — в 21:29.

Режим "беспилотная опасность" вводили и в соседней Новосибирской области, однако отменили спустя пару часов. Позднее глава региона пояснил, что режим вводили в целях безопасности на фоне инцидента в Омской области.