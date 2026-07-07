В России изменился список документов, который нужен для получения пенсий

С 7 июля Социальный фонд будет самостоятельно получать сведения через Единую цифровую платформу

07 июля 2026, 07:48, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 7 июля начал действовать приказ Минтруда, который упрощает оформление пенсий. Как рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин, документ пришел на смену правилам, действовавшим с 2021 года.

По словам эксперта, главная цель изменений — сделать реализацию конституционного права на пенсию более удобной для граждан. Нововведения затронут страховые, накопительные и государственные пенсии, а также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Ключевой момент — автоматизация: теперь Социальный фонд сам будет запрашивать сведения о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Дополнительные документы понадобятся лишь в отдельных случаях — например, если нужно подтвердить периоды работы до 2002 года и таких данных нет в государственных базах.

Если же вся информация уже содержится в госсистемах, для оформления пенсии достаточно будет предъявить только паспорт и СНИЛС.

Ранее эксперт посчитал, хватит ли пенсии на привычный уровень жизни.